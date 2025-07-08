Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдулы Хакима Хаккани. Их обвиняют в притеснении женщин и девочек в Афганистане, следует из пресс-релиза инстанции.

«Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала в контексте ситуации в Афганистане ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера „Талибана“, и Абдула Хакима Хаккани, верховного судьи „Талибана“, которые фактически управляют Афганистаном по крайней мере с 15 августа 2021 года», — сказано на сайте МУС.

Согласно заявлению МУС, представители «Талибана» подозреваются в преступлении против человечности, а именно в преследовании «по гендерным признакам в отношении девочек, женщин и других лиц, не соответствующих политике „Талибана“ по вопросам гендера, гендерной идентичности или самовыражения; и по политическим признакам в отношении лиц, воспринимаемых как „союзники девочек и женщин“».

Прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордеров на арест Ахундзады и Хаккани в январе этого года. В «Талибане» это решение раскритиковали, заявив, что обвинения суда являются безосновательными.

В Афганистане значительно ухудшилось правовое положение женщин после прихода «Талибана» к власти в 2021 году. Так, движение запретило женщинам получать дальнейшее образование по окончании начальной школы, а также работать в учреждениях ООН, некоммерческих организациях и в большинстве госучреждений. Кроме того, женщинам запретили появляться на публике в одиночку или уезжать на расстояние более 72 км от дома без сопровождающего — мужчины.

В 2024 году «Талибан» выпустил первую Декларацию законов о пороках и добродетелях. Согласно этому документу, женщинам в Афганистане официально запретили появляться в общественных местах без закрытого лица, а женский голос был признан «интимной вещью».