В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении знакомого, сообщают московские Следственный комитет (СК) и прокуратура. Подозреваемый упаковал фрагменты тела убитого в сумки и оставил их в различных местах столицы.

В ночь на 18 мая у жилого дома на Заповедной улице в Москве нашли черную спортивную сумку, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны «Яуза», рядом с жилым домом на улице Менжинского, обнаружили еще одну сумку, в которой также были части тела. Mash пишет, что сумки лежали в 1,5 км друг от друга.

Правоохранители опросили местных жителей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате была установлена личность подозреваемого, им оказался 35-летний приезжий мужчина.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что задержанный убил и расчленил своего пожилого знакомого «из корыстных побуждений».

«Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время покинуть регион», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили машину, на которой подозреваемый перевозил сумку, и через несколько часов задержали мужчину на Казанском вокзале.

По данным Mash, подозреваемый — уроженец Ульяновска. Shot пишет, что его зовут Кирилл В. Как утверждает канал, он убил своего знакомого в квартире в Тимирязевском районе Москвы. По предварительным данным, она принадлежала жертве.

Подозреваемый, по информации Shot, оказался рецидивистом: он привлекался к ответственности за кражи в родной Ульяновской области, а также за хулиганство, хранение наркотиков и причинение вреда здоровью в Самарской области.

«Игнорировал административные штрафы, из-за чего имел проблемы с судебными приставами», — говорится в публикации.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что у подозреваемого диагностировано некое психологическое расстройство. Последний раз он официально работал более десяти лет назад, отмечает Shot.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.