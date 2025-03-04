Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале опубликовала фрагмент допроса подозреваемых в убийстве и расчленении 26-летнего мужчины в Санкт-Петербурге. Из показаний задержанных следует, что жертва представлялась женщиной: они называют ее «подругой».

«Фонтанка» пишет, что по паспорту и физически убитый — мужского пола, однако в одном из чемоданов с расчлененными останками были обнаружены женские стринги. «Выяснилось, что жертва убийства идентифицировала себя как женщина и выглядела соответствующе*», — поясняет петербургское издание.

Задержанные — супружеская пара, обоим по 26 лет, недавно поженились и переехали из Москвы. Их поймали 3 марта в Петрозаводске, куда они предположительно выехали в попытке скрыться от полиции. СМИ уточняют, что подозреваемая женщина, которую зовут Лолита, раньше была мужчиной по имени Аркадий. Из Карелии задержанных доставили в Петербург, они дали признательные показания.

Расчлененный труп, разложенный по двум чемоданам, был найден несколько дней назад неподалеку от Невы в Колпино, его обнаружил местный «морж». Мужчину, который ежегодно 1 марта спускается искупаться в реке по Славянской улице, насторожил неприятный запах, и он позвонил в полицию.

По предварительным данным, убийство было совершено 26 февраля в ходе ссоры, которая возникла между жертвой и подозреваемыми на почве совместного распития спиртных напитков на съемной квартире в Мурино. Петербургские телеграм-каналы пишут, что конфликт начался из-за попыток жертвы ухаживать за Лолитой.

Несколько дней супруги оставались там с трупом забитого до смерти знакомого, после чего решила расчленить его тело и вывезти из квартиры под видом багажа. Ирина Волк опубликовала фрагмент записи с камеры видеонаблюдения в подъезде, на которой видно, как двое людей вывозят чемоданы.

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