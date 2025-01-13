Мужчина напал с ножом на пассажиров в аэропорту Красноярска, один человек пострадал. Нападавший задержан, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Нападавший «внезапно нанес» несколько ударов ножом 39-летнему мужчине на первом этаже аэровокзального комплекса, сообщили в полиции. Двое очевидцев и транспортные полицейские задержали злоумышленника.

На опубликованных полицией кадрах видно, что после инцидента вооруженный мужчина отбросил нож и сдался охраннику. Раненному им посетителю аэропорта оказали медицинскую помощь, он доставлен больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Baza, у пострадавшего рана спины и порезано ухо. Он рассказал сотрудникам полиции, что ранее никогда не видел нападавшего и не знаком с ним. Как пишет канал, задержанный ― 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов. На допросе он заявил, что причиной нападения стала ревность, утверждает Baza.

Каимов пришел в аэропорт без оружия, а затем перелез через барную стойку одного из заведений, забрал нож и бутылку коньяка, пишет канал. Мужчина нападал на пассажиров, бегая по всему зданию аэропорта, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на очевидцев. По их словам, он вел себя неадекватно и «действовал без причины». Мужчину направили на медицинское освидетельствование.

Утром 13 января пьяный мужчина с ножом напал на сотрудников и посетителей магазина в подмосковном Щелкове, трое человек пострадали. Нападавшим оказался 20-летний житель Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По словам матери нападавшего, в последние несколько дней он говорил «странные вещи»: «что мир должен перевернуться, что [он] будет богом».