В Шанхае на востоке Китая в результате нападения на посетителей супермаркет погибли три человека, 15 пострадали. AFP со ссылкой на данные предварительного расследования пишет, что мотивом нападавшего послужили личные финансовые трудности, он задержан.

Нападение с ножом произошло накануне около 22:00 по местному времени (17:00 мск).

«Получив сообщение, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в совершении нападения, 37-летнего мужчину по фамилии Линь», — сказано в заявлении полиции.

По информации ведомства, 18 человек, получившие ранения, были госпитализированы, трое из них скончались.

Агентство RFA пишет, что после предварительного расследования было установлено, что из-за личных финансовых проблем подозреваемый напал на людей, делающих покупки в супермаркете, чтобы «выразить свой гнев».

Накануне сотрудники уголовного розыска УВД Московского метрополитена задержали мужчину, который предположительно ранил ножом в шею другого пассажира, с которым вступил в конфликт прямо в вагоне движущегося состав.