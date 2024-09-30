Сотрудники уголовного розыска УВД Московского метрополитена оперативно задержали мужчину, который предположительно ранил ножом в шею другого пассажира, с которым вступил в конфликт прямо в вагоне движущегося состав. О случившемся в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел на перегоне Калужско-Рижской линии между станциями «Китай-город» и «Тургеневская». Во время движения поезда ехавший в одном из вагонов москвич поссорился со своим попутчиком, приехавшим в столицу из Волгоградской области. В ходе конфликта житель Москвы нанес приезжему резаную рану шеи ножом, который имел при себе.

Когда поезд остановился на станции, москвич с ножом вышел из вагона и скрылся. Пассажиры вызвали медиков, которые оказали раненому необходимую помощь. Полицейские начали поиск подозреваемого и уже через несколько часов смогли установить его личность и адрес проживания. По этому адресу мужчина и был задержан.

В отношении москвича возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК России). В случае признания виновным ему грозит наказание в виде штрафа на сумму от 0,5 до 1 млн рублей или в размере дохода за три-четыре года, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет. Суд по ходатайству следствия избрал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.

Минувшим летом другой конфликт между пассажирами московского метро стал поводом для возбуждения уголовного дела о хулиганстве: 10 июля москвич Владимир Сафонов выгнал из вагона певицу Анастасию Ермак, приняв ее за мужчину из-за короткой стрижки.

По словам самой потерпевшей, Сафонов сначала приставал к ней, используя нецензурную брань, и снимал на камеру своего смартфона. При этом москвич спрашивал, является ли Ермак русской, а потом стал пинать девушку и сопровождавшего ее молодого человека в спины, понуждая покинуть вагон. Через два дня Сафонова, который, как выяснилось, ранее работал во внутренних органах, оштрафовали на тысячу рублей, признав виновным в мелком хулиганстве.