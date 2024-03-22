Музыканты группы «Пикник» не пострадали в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил ее концертный директор, передает РИА Новости.

«Не являюсь очевидцем, только слышал хлопки. <…> Все [члены группы], до кого мы смогли дозвониться, в порядке. До пары человек не дозвонились, надеемся, что тоже все нормально», — сказал он.

В разговоре с «Интерфаксом» он сообщил, что группа не может дозвониться до одного человека из технического состава.

Неизвестные открыли огонь в здании «Крокус Сити Холл» перед началом концерта, рассказал басист группы Марат Корчемный «Петербургскому дневнику». По его словам, в настоящий момент музыканты «пытаются эвакуироваться».

Ранее 22 марта в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошли стрельба и пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.