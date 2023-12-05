Управление МВД по Красноярскому краю сообщило об аресте имущества холдинга «Голдман Групп» (Goldman Group) и его владельца — бывшего депутата регионального законодательного собрания Романа Гольдмана. Общая стоимость арестованных активов превышает 833 млн рублей, уточнил начальник краевого главка МВД Александр Речицкий.

По его словам, арест наложен на 383 объектов «Голдман Групп» стоимостью около 830 млн рублей и шесть объектов самого Гольдмана примерно на 3,5 млн рублей. Кроме того, добавил Речицкий, МВД готовится арестовать еще 136 связанных с Гольдманом транспортных средств и спецтехнику на 210 млн рублей.

Руководитель регионального ГУ МВД сообщил, что сам Гольдман 30 октября 2023 года улетел из Красноярска в Москву, оттуда — в Минск, а затем — в Стамбул, на Мальдивы и обратно в Стамбул. Семья экс-депутата покинула Россию еще раньше, чем он сам, добавил Речицкий. Он также анонсировал заочное решение суда об аресте Гольдмана.

«Следствие активно взаимодействует с Центральным банком, их проверка окончена, и мы ожидаем ее результатов, Агролизингом, учредителями которого является Министерство сельского хозяйства, которое приобрело часть активов», — подытожил глава ГУ МВД по Красноярскому краю.

О том, что на Гольдмана завели уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей, стало известно 24 ноября. Тогда же региональное управление МВД сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск. В рамках дела полицейские провели обыски на 10 объектах, связанных с ним.

В пресс-релизе на сайте красноярского МВД уточнялось, что в ведомство обратились более 1 тыс. пайщиков принадлежащего Гольдману сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад».

Кооператив «Агро Вклад» был учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group, в котором Гольдману принадлежит 87,2% акций. По данным СПАРК, холдинг занимается производством зерна, мясопродуктов и торговлей ГСМ. «Московский Комсомолец» в Красноярске сообщал, что после закрытия кооператива Гольдман уехал из России на остров Шри-Ланка, а перед отъездом продал или переоформил имущество на 2 млрд рублей.

Гольдман избирался в красноярское Заксобрание в 2011, 2016 и 2021 годах. На посту депутата он представлял «Единую Россию». Как отмечает РИА Новости, 23 ноября местный парламент досрочно лишил бизнесмена депутатских полномочий из-за вступления в силу обвинительного приговора: в марте 2023 года суд оштрафовал Гольдмана на 90 тыс. рублей по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия.

По данным следствия, летом 2022 года рабочий, занимавшийся строительством дома экс-депутата, похитил заряженный карабин «Сайга-410К» и открыл из него огонь во время конфликта с другим работником. Тот скончался на месте от полученных ранений. Гольдман не признал свою вину и пытался обжаловать приговор, но безуспешно.