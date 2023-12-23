Власти Эстонии готовы заключить с Украиной двустороннее соглашение по выдаче мужчин призывного возраста с украинским гражданством, находящихся на эстонской территории. Об этом пишет ERR со ссылкой на главу министерства внутренних дел (МВД) республики Лаури Ляэнеметса. Согласно международному праву, без соответствующего документа украинские власти не могут призывать на службу своих граждан, проживающих в Эстонии.

«Если Украине это необходимо, то Эстония сможет найти человека и передать его Украине. Мы знаем, где находятся эти люди и что они делают. Большинство из них работают и имеют определенное место жительства в Эстонии», — объяснил Ляэнеметс.

Он планирует внести письменное предложение о соглашении между двумя странами в ближайшие дни. По данным ERR, в Эстонии проживает более семи тысяч украинцев призывного возраста, однако часть из них освобождена от мобилизации.

Официальных запросов от Украины о выдаче мужчин призывного возраста не поступало, однако Эстония не раз предлагала заключить соответствующее соглашение с украинским властями и обращалась к послу и главе МВД Украины, чтобы «при необходимости предупредить беженцев», утверждает ERR.

Сейчас экстрадиция иностранцев из Эстонии на родину возможна только в том случае, если они привлечены к уголовной ответственности. Военный эксперт Игорь Таро, которого цитирует ERR, считает, что такая «погоня за людьми» свидетельствует о проблемах с мобилизацией на Украине.

«Украина не маленькая страна. Там еще десятки миллионов жителей, и подавляющее большинство из них на Украине, а не за границей. Тот большой поток беженцев, который был в какой-то момент, вернулся», — считает он.

Мобилизация беженцев

21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Bild заявил, что в 2024 году украинские власти могут потребовать от мужчин призывного возраста, которые ранее уехали за границу, явиться в пункты сбора. Он указал, что новобранцев заранее проинформируют о том, как их будут обучать и оснащать, где и сколько они будет служить, а также когда смогут демобилизоваться. Кроме того, у них якобы будет возможность выбора рода службы в зависимости от их навыков.

Умеров сообщил, что Минобороны Украины рассматривает возможность введения санкций за неявку в военкомат. «Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не прибудут добровольно», — сказал он.

Позднее глава управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк объяснил, что Умеров говорил лишь о необходимости донести до проживающих за границей украинцев важность вступления в ряды ВСУ. По словам Павлюка, на повестке дня не стоит обсуждение механизмов призыва в ВСУ из-за границы по повестке, санкций, наказания или юридического давления на потенциальных призывников.

Украинские беженцы в Германии

После слов Умерова министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что власти страны не будут принуждать находящихся в Германии украинцев к военной службе. Он отметил, что немецкое правительство стремится создать такие условия, чтобы как можно больше беженцев из Украины скорее нашли работу и не жили на социальные пособия.

Депутат парламента Германии Родерих Кизеветтер, в свою очередь, предложил сократить размер пособия украинцам призывного возраста, которые находятся в ФРГ. Он подчеркнул, что право на отказ от военной службы распространяется только на граждан Германии, однако о депортации украинцев «речи не идет». При этом, по его словам, находящиеся в ЕС граждане Украны «лишают свою родину поддержки», поэтому «важно решать эту проблему на правительственном уровне и проводить внутри страны кампанию за то, чтобы этих молодых людей привлекали в пожарные команды и гражданскую оборону.

По данным МВД Германии на конец ноября 2023 года, в стране находятся более 197 тыс. мужчин 25-60 лет с украинским гражданством, сообщает Der Spiegel. Кизеветтер утверждает, что в стране насчитывается около 200 тыс. годных к военной службе украинцев.

Позиция Австрии

В начале сентября газета Exxpress со ссылкой на МВД Австрии писала, что страна не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Это была реакция на слова украинского депутата Давида Арахамии, который заявил, что украинские власти могут обратиться к другим странам с просьбой об экстрадиции сбежавших из страны мужчин, годных к военной службе.

«Это было бы серьезным посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали», — заявил представитель австрийского МВД.

От экстрадиции украинских уклонистов ранее также отказались Чехия и Венгрия.