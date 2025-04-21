МВД России разработало законопроект, согласно которому ведомство и органы региональных властей будут обмениваться данными о детях мигрантов, которые учатся в школах. Как стало известно RTVI, инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, документ готовятся внести в Госдуму.

Цель законопроекта — адаптация и интеграция детей иностранцев в российское общество.

Инициатива предусматривает, что региональные министерства (или департаменты) образования будут направлять в местные отделы полиции информацию о том, как несовершеннолетние иностранцы сдали тест на знание русского языка, а также их паспортные данные, информацию о родителях, адрес проживания, данные СНИЛС и регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. Кроме того, результаты сдачи экзамена на знание русского языка получит и Рособрнадзор.

Полиция, в свою очередь, будет предоставлять профильным органам власти информацию о регистрации (постановке на миграционный учет) несовершеннолетних иностранцев с указанием срока их пребывания в России.

Порядок взаимодействия МВД и отвечающих за образование в регионах ведомств определит федеральное правительство, для этого будет задействована Единая система межведомственного электронного взаимодействия.

Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил «Ведомостям», что в МВД также будут поступать данные о том, что детей мигрантов приняли в школы или отчислили.

В конце февраля заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Геннадий Кудряшов сообщил, что в нашей стране находится около 766 тыс. несовершеннолетних иностранцев, из них 154 тыс. состоят на профилактическом учете. По его словам, среди этих детей:

256 тысяч — в возрасте до 6 лет;

394 тысячи — от 7 до 14 лет;

115 тысяч — от 15 до 17 лет.

С 5 февраля в России начал работу реестр контролируемых лиц, куда будут вносить данные незаконно находящихся в стране иностранцев. Их права будут ограничены вплоть до депортации, рассказали в МВД России.

Также вступила в силу административная ответственность для физлиц и юрлиц за оказание услуг иностранцам, включенным в реестр, которые не урегулировали свой правовой статус и должны быть депортированы. Размер штрафа: для физлиц — до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для компаний — до 500 тыс. рублей.