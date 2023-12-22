МВД разработало новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно предлагаемым поправкам, экзамен не смогут сдавать россияне, которые не явились по повестке в военкомат.

«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ведомство предлагает не выдавать права тем, кто отбывает административное наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы такая мера вступила в силу, у граждан не должно быть разрешения на управление другими категориями транспорта.

При соблюдении этих условий лица не будут допускаться к сдаче экзамена и не смогут получить водительское удостоверение «до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию».

Аналогичные меры МВД предлагает применять к водителям, отказавшимся пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Какие еще изменения хочет внести МВД

Приостанавливать проведение аттестации для тех россиян, у которых истек срок действия паспорта или справки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами во время проведения экзамена. Возобновить услугу и получить водительские права такие граждане смогут после предъявления нового документа;

Увеличить с пяти до семи сумму штрафных баллов, при наборе которой на экзамене ставится оценка «не сдал».

О том, что не явившимся по повестке в военкомат могут запретить сдавать экзамены на получение водительского удостоверения, агентство ТАСС сообщало еще в июле, ссылаясь на главу ГИБДД Михаила Черникова. Тогда он отмечал, что таким гражданам будут отказывать в оказании любых регистрационно-экзаменационных услуг, в частности, в замене водительских прав.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился [в военкомат], в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции», — говорил он.

Сейчас проект проходит процедуру общественного обсуждения. В пресс-службе МВД отмечают, что изменения могут вступить в силу 1 апреля 2024 года.