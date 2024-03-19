Осужденный за «фейки» об армии из-за постов в соцсетях житель Краснодара Александр Сомряков получил уведомление от регионального управления МВД о прекращении его приобретенного российского гражданства. Об этом сам мужчина сообщил проекту «Политзек-Инфо». Вероятно, Сомряков стал первым гражданином России, против которого была применена эта статья.

В июле 2023 года Сомрякова, родившегося в Молдове и позднее получившего российский паспорт, признали виновным по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах России по политическим мотивам (п «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и приговорили к шести годам лишения свободы. Ему также назначили четырехлетний запрет на публикации в интернете.

По информации следствия, в апреле 2022 года мужчина на своей странице в соцсети разместил посты о причастности российских войск к событиям в Буче и ударам по Мариуполю.

«Сомряков написал о том, что Вооруженные Силы РФ якобы совершили нападение на роддом и драмтеатр в Мариуполе, а также совершили „массовый забой мирного населения“, в том числе „убили 260 человек в маленьком городишке Буча“», — сообщалось в телеграм-канале пресс-службы судов Краснодарского края.

На публикации обратили внимание сотрудники краевого управления ФСБ, которые позже задержали Сомрякова. На суде он частично признал вину и отметил, что «хотел эти сведения „выставить на всеобщий суд“, желая получить таким образом больше подписчиков, „лайков“ и комментариев».

Защита краснодарца пыталась обжаловать приговор, однако коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. В итоге приговор вступил в силу и Сомрякова этапировали в колонию.

Закон о лишении приобретенного гражданства вступил в силу в России в октябре 2023 года. Согласно действующим нормам, лишать приобретенного гражданства могут за преступления, совершенные по 64 статьям уголовного кодекса. В их числе «фейки» о действиях властей и российской армии, дезертирство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконный оборот оружия и наркотиков, бандитизм, организация преступного сообщества и другие.

Впервые о лишении приобретенного гражданства за уголовное преступление в России сообщалось в декабре 2023 года. По данным «МВД-Медиа», тогда паспорта изъяли у двух мужчин, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов