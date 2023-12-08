Специальная комиссия МВД Литвы установит обстоятельства получения гражданства республики двумя детьми российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет Delfi со ссылкой на ведомство. Департамент миграции получил задание проверить, нет ли литовских паспортов у родственников других лиц, находящихся под санкциями ЕС.

Расследование начато на основании публикаций в СМИ, где говорилось, что литовское гражданство сына и дочери Абрамовича — Аркадия и Анны — могло быть использовано им самим для обхода санкций.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что «предоставление гражданства не может быть тайной, а литовский паспорт — прикрытием для обхода санкций или иного злоупотребления ими».

О литовских корнях Абрамовича — по бабушке и дедушке — стало известно еще в 2018 году. При этом миграционные власти Литвы утверждают, что ему самому гражданство не предоставлялось.

Руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подчеркнула, что проверка обстоятельств выдачи паспортов детям Абрамовича должна показать, применялась к ним стандартная процедура или же были сделаны какие-то исключения. Во втором случае, по ее словам, их гражданство можно будет аннулировать «по соображениям национальной безопасности».

По словам министра внутренних дел, ведомство планирует инициировать принятие поправок в законодательство о гражданстве, чтобы появилась возможность отбирать паспорта у лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. В действующей версии литовские законы не позволяют аннулировать гражданство, оформленное по стандартной процедуре с соблюдением всех правил.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните, комментируя инициативу Билотайте, заявила, что это предложение следует обсудить в Сейме (парламенте) республики.

Роман Абрамович был включен в санкционный список Евросоюза после начала российской военной операции на Украине, но его дети и другие члены семьи под санкции не попали. В начале 2023 года The Guardian утверждала, что незадолго до вооруженного конфликта бизнесмен переписал на детей часть своих активов.