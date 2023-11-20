Главное управление МВД по Москве не нашло признаков экстремизма в словах главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о ядерном взрыве «где-нибудь над Сибирью». Это следует из ответа ведомства депутату Мосгордумы Евгению Ступину*, копия документа опубликована в его телеграм-канале.

«В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом <…> «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено», ― говорится в ответе МВД.

В начале октября 2023 года Симоньян пересказала в своей программе «Ч.Т.Д.» разговор с неким «умным человеком, инженером-радиоэлектроником», который сказал, что «если произвести в сотнях километров на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например ядерный взрыв, то ничего не будет на земле, ничего такого страшного», а будет «выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники».

Таким образом «мы вернемся с вами в год этак какой-нибудь 93-й», отметила Симоньян и подчеркнула, что «даже обрадуется». Главред RT добавила, что считает такую опцию гуманной и «травоядной». «Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет», — заключила она.

Высказывание Симоньян вызвало резонанс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что последствия наземных термоядерных взрывов могут сказываться «даже не на сотни лет, а на тысячелетия». Помощник Евгения Ступина* Николай Королев попросил Следственный комитет и МВД проверить слова Симоньян и привлечь ее к ответственности.

Сам Ступин* написал депутатское письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием привлечь Симоньян к уголовной ответственности «за призывы к развязыванию агрессивной войны».

Симоньян в свою очередь заявила, что подала заявление о клевете на «какого-то там помощника какого-то депутата». Она подчеркнула, что не предлагала «нанести ядерный удар по территории РФ», назвав это «ересью». По ее словам, обвинение в ее адрес со стороны Королева порочит ее репутацию и наносит «всяко-разный ущерб и страдания».

Позже Симоньян сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что не предлагала устроить ядерный взрыв над Сибирью, и вынуждена «судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал, — в первую очередь, граждане Сибири».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов