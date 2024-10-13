Блогера Сергея Косенко, который в январе на камеру бросил младенца в сугроб, объявили в розыск по статье УК. Соответствующая карточка появилась в базе МВД.

По какой статье разыскивается блогер — не уточняется. В карточке указано, что местом рождения Косенко является город Кечкемет в Венгрии.

Телеграм-канал Baza пишет, что уголовные дела против блогера возбуждены за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК) и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 УК). Аналогичную информацию приводит источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что в январе 2024 года Косенко, снимая контент для своих соцсетей, «с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров».

«Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — добавил источник.

Косенко опубликовал ролик, на котором он бросает своего двухмесячного сына Лео в снег, 7 января. Многие пользователи осудили его за этот поступок, после чего Косенко заявил, что бросил в снег не живого младенца, а куклу. По словам блогера, он хотел повторить другое аналогичное видео — для этого одел куклу в одежду своего сына и снял ролик, а после наложил лицо и мимику ребенка с помощью монтажа.

«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения», — писал Косенко в Instagram*.

Адвокат блогера Сергей Жорин также утверждал, что в видео была задействована кукла.

«Видео выполнено с применением монтажа и куклы-манекена. Сергей Косенко уже принес извинения всем, кому был причинен моральный вред в связи с публикацией ролика», — писал правозащитник в своем телеграм-канале.

Возбудить уголовное дело против Сергея Косенко глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в январе. Помимо того, следователям было поручено «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства».

Косенко в настоящее время проживает за рубежом.

*деятельность Meta по реализации Instagram в России признана экстремистской и запрещена