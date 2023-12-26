МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства. О какой именно статье идет речь — не уточняется.

Телеграм-канал Shot утверждает, что Олещук разыскивается по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий»). По данным канала, командующему Воздушными силами ВСУ грозит до 20 лет лишения свободы.

В октябре 2023 года Следственный комитет (СК) России заочно предъявил Олещуку обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) по делу, которое было возбуждено в связи с атаками беспилотников на российскую территорию с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. По данным СК, за этот период Вооруженные силы Украины совершили «более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других [российских] регионов».

Аналогичные обвинения были также предъявлены начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. СК заявил, что они «привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих».

Тогда же СК анонсировал, что в ближайшее время следствие планирует объявить обвиняемых в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. 14 декабря МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова.