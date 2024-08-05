МВД объявило в розыск уехавшего из России политолога Федора Крашенинникова*, соответствующая карточка появилась в ведомственной базе розыска. Сам Крашенинников* написал в своем телеграм-канале, что своему объявлению в розыск «к сожалению, не удивлен».

Согласно данным в карточке, Крашенинников*, родившийся в Алма-Ате в 1976 году, разыскивается по статье Уголовного кодекса (какой именно — как обычно не уточняется).

Изначально Крашенинников* отметил в своем телеграм-канале, что причины объявления в розыск ему неизвестны, но позже со ссылкой на своего адвоката назвал поводом несоблюдение требований, предъявляемых к иноагентам. Политолог добавил, что МВД России «прекрасно известно», где он находится.

Телеграм-канал Brief 26 июля сообщил со ссылкой на источник, что в ближайшее время против Федора Крашенникова* и оппозиционера Владимира Милова* возбудят уголовные дела по обвинению в экстремизме. По данным Brief, Крашенников* и Милов* работают в фонде «Свободная Россия»**, который Минюст России в тот день включил в перечень экстремистских организаций.

Крашенинников* тогда написал в своем телеграм-канале, что «не верит» источникам, но «уже ничему не удивится». Он отметил, что против него уже возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В 2021 году против Крашенинникова* возбудили уголовное дело о якобы клевете на ветерана Игната Артеменко (этот же ветеран фигурировал как потерпевший в аналогичном деле против Алексея Навального, которого в итоге приговорили к штрафу в размере 850 тыс. рублей).

Позже управление МВД России по Екатеринбургу из-за отсутствия доказательств прекратило уголовное преследование Крашенинникова*. «После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял», — отмечал тогда политолог.

До этого, в 2020 году, Крашенинников* стал первым арестованным по статье о неуважении к власти. Поводом стал пост, в котором он комментировал просьбу президента Владимира Путина к Конституционному суду дать разъяснения по количеству президентских сроков, напоминает РБК.

Минюст России внес Крашенинникова* в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Политолог пытался оспорить такое решение Минюста, однако Октябрьский райсуд Екатеринбурга отказался снимать с него статус иноагента.

Крашенинников* ведет не только телеграм-канал, но и канал на YouTube, где у него более 36 тыс. подписчиков. В своих эфирах он комментирует политические события, в том числе критически высказывается о военных действиях России на Украине.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** запрещенная в России экстремистская организация, внесена в перечень нежелательных организаций