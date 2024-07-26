Минюст России включил фонд «Свободная Россия»* — Free Russia Foundation* в перечень экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список организаций, признанных экстремистскими, была добавлена организация, название которой указано как «Free Russia Foundation* (Free Russia*) (Фонд «Свободная Россия»*) (США)».

Фонд упоминается в числе структурных подразделений «Антироссийского сепаратистского движения»**. Помимо «Свободной России»*, в перечне перечислены еще 54 связанных с фондом организации, среди которых фонды «Свободная Бурятия»* и «Свободная Якутия»*, «Смоленский Республиканский Центр»* и «Лига свободных наций»*.

Фонд «Свободная Россия»* был основан в 2014 году в США. Своей целью организация называет поддержку жертв политических репрессий. В 2023 году директор фонда Наталья Арно (Будаева)*** сообщала, что была отравлена в Берлине после участия в конференции, организованной Михаилом Ходорковским***.

В 2019 году «Свободную Россию»* внесли в перечень организаций, деятельность которых нежелательна на территории России. Руководители фонда направили жалобу на это решение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В июне 2024 года ЕСПЧ постановил, что российский закон о «нежелательных» организациях нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

В июне Верховный суд России удовлетворил иск Минюста и признал экстремистскими «Антироссийское сепаратистское движение»** и его структурные подразделения, запретив их деятельность на территории страны. По мнению Министерства юстиции, деятельность этого движения направлена на разрушение «многонационального единства и территориальной целостности России».

* запрещенная в России экстремистская организация, внесена в перечень нежелательных организаций

** запрещенная в России экстремистская организация

*** внесены Минюстом в реестр иноагентов