Верховный суд России признал экстремистскими «Антироссийское сепаратистское движение»* и его структурные подразделения, запретив их деятельность на территории страны. Об этом решении сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу суда.

«Судом удовлетворен иск министерства юстиции о признании «Антироссийского сепаратистского движения*» экстремистским и его запрете», — заявили агентству в суде.

Как пишет издание «Медиазона»**, заседание Верховного суда прошло в режиме секретности. Журналистам разрешили зайти в зал заседаний лишь во время оглашения решения суда.

Иск о признании экстремистским «Антироссийского сепаратистского движения»* направил в Верховный суд Минюст. В документе, подготовленном ведомством, в частности, утверждалось, что деятельность этого движения направлена на разрушение «многонационального единства и территориальной целостности России».

При этом издание «ОВД-Инфо**» сообщало, что не обнаружило информации о зарегистрированной организации с названием «Антироссийское сепаратистское движение*». По словам правозащитников проекта «Первый отдел**», Минюст попросил признать экстремистским движением «то, чего не существует».

Вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев в разговоре с RTVI пояснил, что общественное движение не требует юридической регистрации.

Старший преподаватель кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции, адвокат Nekrasov&Partners Андрей Некрасов в свою очередь отметил, что доказательством участия в движении могут стать призывы «к прекращению Российской Федерации в ее нынешних территориальных границах».

В начале февраля прокуратура Хабаровского края подала в суд иск о признании экстремистским движения «Я/МЫ Сергей Фургал*». Это требование было удовлетворено, в результате чего деятельность движения стало запрещена на территории России.

В ноябре 2023 года Верховный суд России также признал экстремистским «международное движение ЛГБТ*». Таким образом суд удовлетворил иск Минюста, который сообщил о «различных признаках и проявлениях экстремистской направленности, в том числе возбуждении социальной и религиозной розни» в деятельности членов движения.

* движение признано в России экстремистским и запрещено

** внесены Минюстом в реестр иноагентов