Прокуратура Хабаровского края попросила суд признать экстремистской организацией общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» и запретить его деятельность на территории России. Иск будет рассмотрен 22 февраля в закрытом режиме, следует из извещения Минюста.

Лозунг «Я/МЫ Сергей Фургал» использовали сторонники бывшего губернатора Хабаровского края, члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Политика признали виновным в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, когда тот занимался бизнесом, а также незаконном приобретении оружия. В феврале 2023 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. Он выиграл выборы у тогдашнего главы региона Вячеслава Шпорта. Фургал был одним из четырех кандидатов в губернаторы, которые на выборах в сентябре 2018 года смогли опередить кандидатов, поддерживаемых Кремлем. При этом изначально он считался техническим кандидатом. Менее чем через два года, в июле 2020 года, Фургала задержали и отправили в СИЗО в Москве. Дело против Фургала вызвало массовые протесты в Хабаровском крае, которые продолжались несколько месяцев. За время нахождения в СИЗО бывшему губернаторы предъявили обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Президент России Владимир Путин после ареста Фургала говорил, что речь не идет о политическом преследовании.

Конструкция «Я/МЫ …» последние годы часто используется в лозунгах для выражения поддержки и солидарности. В 2019 году его впервые использовали защитники журналиста Ивана Голунова, против которого было сфабриковано дело о «незаконном сбыте наркотиков».

Информации об официальной регистрации движения «Я/МЫ Сергей Фургал» обнаружить не удалось. В беседе с RTVI вице-президент Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Намру Бакаев рассказал, что «общественное движение, согласно, в том числе и гражданскому кодексу Российской Федерации, может не регистрироваться официально».

«Граждане могут объединяться, соответственно, по взаимным интересам. В данном случае вот такое движение существует. Действительно, оно оформлено в виде объединения граждан в социальных сетях. Я так понимаю, возможно, у них есть группы и в мессенджерах, соответственно, юридически такую группу, как и прокуратура, так и суд могут действительно закрыть. То есть такая группа как «общественное движение» предусмотрено российским законодательством,» — пояснил юрист.

Бакаев отметил, что при этом, ни адреса, ни государственного реального юридического адреса такие общественные движения могут не иметь.

«В данном случае законна или незаконна их деятельность — будет разбираться уже суд и прокуратура», — сказал он.

Примером может послужить решение Верховного суда, который 30 ноября 2023 года признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, заключил вице-президент «Sed Lex».