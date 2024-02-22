В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистской организацией. Об этом говорится в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В прокуратуре пояснили, что движение осуществляет экстремистскую деятельность «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона».

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре также заявили, что фактические цели движения заключаются в создании «условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смены власти в стране насильственным путем».

«Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и др», — пояснили в ведомства.

В прокуратуре добавили, что участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности, а также применяли различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий.

По данным ведомства, движение действовало «в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».

В начале февраля 2024 года прокуратура Хабаровского края попросила суд признать экстремистской организацией общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* и запретить его деятельность на территории России.

Лозунг «Я/МЫ Сергей Фургал» был использован сторонниками бывшего губернатора Хабаровского края, члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Политика признали виновным в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, когда тот занимался бизнесом, а также незаконном приобретении оружия. В феврале 2023 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

*движение признано в России экстремистским и запрещено