Минюст России подал в Верховный суд иск о признании «Антироссийского сепаратистского движения» и его структурных подразделений экстремистскими организациями. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В документе говорится, что международное общественное движение разрушает «многонациональное единство и территориальную целостность России». Минюст также требует запретить деятельность организации на территории России.

Рассмотрение административного дела в суде назначено на 7 июня 2024 года. На сайте суда указано, что дело будет рассматривать судья Олег Нефедов, материалы дела ему передали еще 17 апреля.

Правозащитники проекта «Первый отдел»* отмечают, что ведомство хочет признать экстремистской организацией «то, чего не существует», по аналогии с решением о движении ЛГБТ**. В телеграм-канале «ОВД-Инфо»* говорится, что подобного международного движения как такового нет. Информацию о зарегистрированной организации с таким названием найти не удается.

«Агентство»* со ссылкой на опрошенных юристов пишет, что признание данной организации экстремистской поставит под запрет употребление слова «аннексированный» в отношении новых субъектов России, а также Крыма.

В начале февраля аналогичная ситуация происходила с движением «Я/МЫ Сергей Фургал»**. О признании его экстремистской организацией просила прокуратура Хабаровского края. В конце месяца иск был удовлетворен и общественное движение запретили на территории России.

До этого, в ноябре 2023 года, Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ**» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Иск об этом подавал Минюст, утверждавший, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В марте 2024 года Росфинмониторинг внес «международное общественное движение ЛГБТ**» и его структурные подразделения в реестр экстремистских и террористических организаций.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов

**движение признано в России экстремистским и запрещено