МВД России объявило в розыск мультипликатора и создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева*, пишет ТАСС. 22 декабря Минюст включил его в список иноагентов.

По какой статье МВД разыскивает Куваева*, не уточняется.

В октябре Следственный комитет возбудил против Куваева уголовное дело о «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (ст. 280.4 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» утверждал, что возможным поводом для возбуждения уголовного дела против Куваева* стал мультипликационный ролик «Масяня. Эпизод 169. Идолиада», размещенный на YouTube в июле 2023 года. В нем главная героиня мультсериала призывает российских солдат к сдаче в украинский плен. В ролике также размещена ссылка на портал, созданный ВСУ для таких обращений.

Олег Куваев — гражданин Израиля. Он переехал в эту страну во второй половине 2000-х.

22 декабря Минюст внес Куваева в реестр иностранных агентов. В качестве причины такого решения ведомство указало, что мультипликатор участвовал в сборах средств в поддержку ВСУ. Кроме того, по данным Минюста, Куваев* выступал с критикой российской военной операции на Украине, а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии».

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня». Поводом для блокировки ведомство назвало содержавшиеся на ресурсе «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях».

*внесен Минюстом в реестр иноагентов