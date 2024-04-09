МВД России опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении на полицейских в Московской области, в результате которого погиб один из сотрудников полиции.

Разыскивается житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры к задержанию мужчины.

Волк предупредила, что Буряков может быть вооружен, в связи с чем предостерегла от попыток самостоятельно задержать его или вступать с ним в диалог.

Нападение на сотрудников отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский произошло 7 апреля в Ногинском районе Подмосковья. По словам близкого к МВД источника РБК, полицейские прибыли туда на задержание «закладчиков» в рамках операции «Лес».

По данным телеграм-канала «112», полицейские поджидали закладчика наркотиков на границе Фряново и Черноголовки, где ранее был обнаружен тайник с 2 кг мефедрона. Когда подозреваемый появился, полицейские попытались его задержать, но тот открыл огонь, а затем скрылся на мотоцикле.

Один полицейский погиб, другой получил тяжелые ранения. По данным Mash, погибшему полицейскому Сергею Ефименко было 40 лет. Он получил пять огнестрельных ранений, два из них — в голову. Второй сотрудник полиции получил ранение в голову, он находится в тяжелом состоянии.

Для поимки подозреваемого в Московской области вводился план «Сирена». Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).