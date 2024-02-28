МВД России попросило суд заочно арестовать бывшего футболиста и видеоблогера, владельца футбольного клуба (ФК) «КраСава» Евгения Савина по делу о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Это следует из информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы.

На какую дату назначено заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для блогера, пока неизвестно.

На Савина уже составляли протокол о «дискредитации» российской армии — это произошло в январе 2022 года, после чего блогера оштрафовали на 50 тыс. рублей. Тогда причиной стало опубликованное на YouTube-канале Савина видео с украинскими футболистами — в ролике спортсмены высказывались о действиях российской армии на Украине.

После выхода видео администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске, где Савин проводил домашние матчи своего ФК, расторгла с ним арендный договор. Сам бывший спортсмен уехал из России на Кипр — там же он зарегистрировал футбольный клуб.

В сентябре 2023 года источник РИА Новости сообщал, что в отношении Савина возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии. Проверку организовали из-за апрельского интервью блогера журналистке Ксении Собчак, в котором он высказывался против военных действий на Украине.

В феврале 2024 года МВД объявило Савина в розыск. По какой именно статье его разыскивают, в базе данных ведомства указано не было.

Евгений Савин в разные годы выступал за пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов» и тульский «Арсенал». После завершения футбольной карьеры начал развиваться в медиа. В частности, работал на «Матч ТВ» — был футбольным комментатором, а также вел программу «Куль тура» на «Матч ТВ» с Юрием Дудем* и Сергеем Шнуровым. С 2018 года Савин ведет ютуб-канал «КраСава».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов