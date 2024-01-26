МВД России разработало законопроект, которые предлагает лишать водителей прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров на автомобилях с помощью специальных устройств. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Проект закона предлагает ужесточить административную ответственность за «правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

МВД предлагает выделить такие нарушения в специальный состав, а нарушителей наказывать лишением прав от одного года до полутора лет. Устройства для сокрытия номеров будут изымать, «что позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях».

Также проект закона предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за повторную езду со скрытыми номерами или без них. Сейчас нарушение части 2 статьи 12.2 КоАП, о которой идет речь, грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

Необходимость поправок в МВД объяснили «повышенной степенью общественной опасности таких противоправных деяний». Сокрытие номеров «затрудняет либо полностью исключает» возможность идентифицировать автомобиль, мешает выявлять и фиксировать «иные правонарушения», а также «создает предпосылки к несоблюдению ПДД», что, в свою очередь, повышает риск возникновения аварий.

За десять месяцев 2023 года почти 92 тыс. водителей в России привлекли к ответственности за езду с видоизмененными, скрытыми или отсутствующими номерами, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

В середине января Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей. На основании этого решения объявления о продаже подобных приборов можно вносить в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению в России. В частности такие объявления были удалены с сайтов AliExpress и Tacticalbunker.