Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла проведение проверки в отношении певца Shaman (Ярослав Дронов) на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих. В своем телегам-канале она заявила, что у полиции нет вопросов «ни к самому Ярославу, ни к его творчеству».

Волк пожелала Shaman’у творческих успехов и, «пользуясь случаем», пригласила певца принять участие в программе «Вам слово! С Ириной Волк» на радиостанции «Милицейская волна».

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал заявление активиста Яна Коробкова в адрес МВД, в котором он просит ведомство провести проверку творчества Shaman. Автор обращения усмотрел пропаганду ЛГБТ* в клипе «Я русский», указав, что в ролике на лице исполнителя появляется «женский макияж». По словам Коробкова, таким образом певец призывает зрителей-мужчин «красить глаза», чтобы «привлекать внимание неопределенного количества [молодых людей]». Свою позицию Shaman «завуалировано подает на фоне патриотической песни», убежден активист.

Кроме того, по мнению Коробкова, из-за фразы «Я русский!» возникает образ русского человека «как гомосексуала».

«Это усиливается еще и тем, что в конце клипа показан Голливуд, где американцы сидят в иномарке и поют песню Дронова», — говорится в обращении.

Как считает Коробков, позитивный образ ЛГБТ* формируется у зрителя из-за реакции аудитории певца, показанной в клипе. «В кадре люди разного пола тянут руки, желая дотронуться до Дронова Я.Ю. <…>, носят его на руках, дотрагиваясь через одежду до интимных мест. Это противоречит законодательству Российской Федерации», — отмечает активист.

В обращении Коробкова указано, что созданный в клипе Дронова образ «порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты».

Помимо ЛГБТ*-пропаганды, Коробков усмотрел в клипе признаки оскорбления чувств верующих. Речь идет о звуке колокольного звона в песне, а также о YouTube-ссылке на клип «Я русский». В ней, по словам активиста, есть аббревиатура FAP, которая в английском сленге означает мастурбацию. Коробков считает, что таким образом Shaman оказывает «влияние на подсознание зрителей-мужчин, которые побуждаются удовлетворять свои сексуальные потребности посредством искусственного раздражения половых органов во время просмотра видеоматериала».

«Дронов на протяжении длительного времени наносит вред неопределенному кругу лиц мужского пола, которые, посмотрев кадры с накрашенным мужчиной, могут поддаться пропаганде, стать геями и навредить генофонду Российской Федерации, отказавшись размножаться с женщинами», — написал в заявлении Коробков и призвал наказать певца «по всей строгости закона».

В разговоре с «Осторожно, новости» Коробков сказал, что заявление «постиронично» и было написано «в свете ужесточения законов». Руководитель пресс-службы Shaman Антон Коробков-Землянский в беседе с MSK1.RU заявил, что Ксения Собчак, возглавляющая холдинг Ostorozhno Media (в который входит проект «Осторожно, новости») «выбрасывает эту информацию», в том числе для того, чтобы «вернуть в повестку Алексея Навального».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России