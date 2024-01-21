Певец Ярослав Дронов (более известен под псевдонимом Shaman) назвал чушью распространившуюся в Сети теорию о том, что его новая песня «Живой» посвящена оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом исполнитель заявил изданию «Подъем».

Shaman счел безосновательной версию пользователей соцсетей о том, что певец спел о Навальном.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент [России Владимир Путин]: «Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам»», — сказал певец.

Как отметил Shaman, песня «Живой» и клип на нее вышли в Крещенский сочельник и посвящены «всем, кто страдал и страдает за правду» (соответствующая надпись появляется в начале клипа). По его словам, речь идет о «героях тысячелетней русской истории» и всей России, которая «в это непростое для всех время неотступно идет к победе».

Клип на песню «Живой» был опубликован на YouTube-канале Shaman’а 18 января. На момент выхода этого материала видео набрало более 2 млн просмотров.

В комментариях под клипом на песню «Живой» пользователи обратили внимание на то, что ролик вышел в третью годовщину ареста Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии особого режима в ямальском поселке Харп. В своих постах комментаторы высказали предположение, что песня «Живой» посвящена оппозиционеру.

Какие отсылки к Навальному увидели в соцсетях

В песне «Живой» Shaman обращается к человеку, который «страху не верил и правду искал вопреки». Певец называет его «воином света». В аннотациях к тексту композиции на сайте Genius.com высказывается предположение, что это может быть отсылкой к песне «Воины света» белорусской группы «Ляпис Трубецкой», которая была популярна во время украинского Евромайдана, а также в период протестов в Беларуси в 2020 году.

В клипе на песню «Живой» Shaman предстает в образе узника в кандалах, который держит в руках крест на цепочке. Его проводят через агрессивную толпу и привязывают к столбу на небольшой сцене, где, предположительно, должен быть озвучен и приведен в исполнение смертный приговор. В этот момент люди начинают закидывать лирического героя камнями. Затем его развязывают и кидают в разъяренную толпу, которая растерзывает его. В конце герой оказывается жив.

В припеве песни «Живой» звучит фраза: «Ты, непокоренный судьбой, с победой вернулся домой». Комментируя эту строчку, историк Александр Штефанов* напомнил в своем телеграм-канале, что 17 января 2021 года Навальный прилетел из Германии в Россию рейсом авиакомпании «Победа».

Во втором куплете для человека, к которому обращается Shaman, наступает «час роковой» и он «бросается в небо», где становится «самой яркой звездой».

В финале лирический герой песни снова предстает перед зрителем живым. Вероятно, это была религиозная отсылка к распятию и воскрешению Иисуса.

В аннотациях к тексту песни «Живой» появлялись, а затем исчезали и другие «отсылки» к Навальному, оставленные пользователями портала. В частности, было удалено пояснение, согласно которому в строчке «Ты страху не верил» якобы есть отсылка к диалогу оппозиционера с журналистами о том, не страшно ли ему возвращаться в Россию. Кроме того, один из пользователей усмотрел во фразе «Ты воин света, который остался живой» параллель с предполагаемым отравления политика.

В декабре 2023 года Shaman сообщил, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов