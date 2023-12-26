Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Ярослава Дронова (более известен под псевдонимом Shaman) в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ответ ведомства.

Также в реестр попал актер Алексей Кравченко, известный по ролям в фильмах «Бригада», «Солнцепек» и «9 рота». По какой причине Дронова и Кравченко внесли в реестр, не уточняется.

Всего в перечень лиц, которые, по мнению властей Украины, угрожают национальной безопасности страны, входят 213 человек. В украинском Минкульте подчеркнули, что в 2023 году из реестра никого не исключили. При этом в 2022-м из него убирали российского юмориста Максима Галкина*.

Минкульт также напомнил, что в прошлом году в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, попали телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Список российских деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», власти Украины ведут с 2015 года. В этот реестр вносятся артисты, выступавшие на присоединенных территориях, либо публично поддерживавших политику России в отношении Украины. В список, в частности, входят Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Жерар Депардье и др.

24 декабря Shaman опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что дал свое согласие быть доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. В опубликованном ролике видно, как певец подписывает соответствующее заявление в Центризбирком.

В марте Латвия запретила Shaman’у и еще 34 россиянам въезд в страну.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов