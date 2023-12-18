МВД задержало двух несовершеннолетних после того, как двери квартир, в которых проживают родственники российских военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, были залиты монтажной пеной. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция устанавливает, «от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия», отметила Волк. В МВД указали, что сообщение о повреждении дверей в одном из домов в Приморском районе Санкт-Петербурга поступило 17 декабря в 20:00. В другом релизе ведомства также говорится о поступившем от женщины сообщении о том, что неизвестные залили пеной «входную дверь одной из квартир в Красносельском районе».

О том, что входные двери квартир Сапонькова и Стешина залили пеной, рассказали и сами военкоры в своих телеграм-каналах 17 декабря. Сапоньков написал, что злоумышленники пришли к нему по адресу прописки, испортили двери, а затем позвонили на телефон. В разговоре с RTVI Сапоньков отметил, что звонивший представился участковым и заявил, что военкору «запенили дверь, поэтому сейчас будет проведено расследование».

«Типичные такие вопросы с наездом, абсолютно не относящиеся к проблеме. Я думаю — странно, как-то все не бьется. <…> Я ответил, что все выясню и перезвоню, набрал жену — она вышла, посмотрела, обнаружила, что дверь измазана», — объяснил Саньков RTVI. Сам военкор находится в зоне боевых действий на Украине.

После этого Сапоньков вызвал полицию. Он также подчеркнул, что злоумышленники «попали на все камеры». В своем телеграм-канале военкор отметил, что изначально полиция отказалась приезжать, сославшись на то, что «угрозы жизни не было, а коридорные двери у нас вообще установлены незаконно, поэтому если будем продолжать активность, то двери могут и снести». Однако позднее он написал, что полиция «приехала в 22:30», и поблагодарил «контролирующие службы».

Запененные входные двери в квартире Стешина

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщил о запененной входной двери в свою квартиру в Петербурге в тот же вечер. По его словам, это произошло по старому месту прописки, «из данных старого паспорта», якобы слитого украинской стороне.

Стешин написал, что заявление полиция приняла, «но как-то без огонька». Позднее от указал, что сотрудники правоохранительных органов изучили данные с камер, и выразил надежду на то, что «делом коллеги займутся так же плотно».