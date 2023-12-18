Неизвестные залили пеной входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Об этом сами военкоры рассказали в своих телеграм-каналах вечером 17 декабря. Они предположили, что за произошедшим может стоять Украина.

«Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждем, когда приедут», — написал Сапоньков, отметив, что сам он находится в зоне проведения военной операции на Украине.

По его словам, изначально полиция отказалась приезжать, сославшись на то, что «угрозы жизни не было, а коридорные двери у нас вообще установлены незаконно, поэтому если будем продолжать активность, то двери могут и снести».

«Россия-матушка. И почему я не удивлен», — добавил Сапоньков.

Позже военкор написал, что полиция «приехала в 22:30», и поблагодарил «контролирующие службы».

В тот же вечер о запененной входной двери в свою квартиру в Петербурге сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. По его словам, это произошло по старому месту прописки, «из данных старого паспорта», якобы слитого украинской стороне.

«Заявление полиция приняла, но как-то без огонька. Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали. Ну, это пока. Привет с Донбасса», — говорится в сообщении военкора.

Позже Стешин написал, что сотрудники правоохранительных органов изучили данные с камер, и выразил надежду на то, что «делом коллеги займутся так же плотно».

В МВД сообщили, что полиция разыскивает злоумышленников, «повредивших чужое имущество».

«17 декабря в 20.00 в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение, что в одном из домов в Приморском районе неизвестные запенили входную дверь в межквартирный холл», — сказано в одном из релизов ведомства.

В другом релизе МВД сообщается о поступившем от женщины сообщении о том, что «входную дверь одной из квартир в Красносельском районе неизвестные залили пеной».

На произошедшее отреагировали другие военкоры и провоенные блогеры.

Военный волонтер Роман Алехин:

Каждому из нас, как и нашим женам сыпется много угроз постоянно. Мы привыкли к этому уже. Но вот то, что кто-то посмел перейти от угроз к каким-то действиям в отношении патриота и волонтера — это характеристика нашего государства и власти. Много слов про волонтеров было сказано в последнее время, в том числе Президентом, но жизнь показывает, что волонтеры беззащитны даже не тогда, когда они на передовой, а у себя дома. И это оценка реального отношения к волонтерам.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Плохо, что спустя два года после начала СВО это решается в ручном режиме <…> Сапонькову вообще сначала отказали в вызове. Но после соответствующей реакции из Москвы, прибыли на место. <…>

Не знаю, что это за питерский расслабон такой. После убийства Владлена Татарского там на такие выходки автоматически стойка должна быть. Тем более, что фанбои засветились на камерах.

Но вообще надо уже понять, что война идет не где-то далеко, на «новых территориях», а в наших городах. И при агрессивной агентурной работе противника уже неважно, насколько близко или далеко эти города от зоны СВО. Поезда вон и на БАМе взрывают.

Угрозы и подозрительные посылки

В апреле несколько российских политологов, военных экспертов и военкоров получили по почте посылки с гипсовыми бюстами. Статуэтки напоминали бюст, в который была заложена взрывчатка для убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), погибшего в начале апреля.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер Z фронт». Во время мероприятия взорвалась статуэтка, которую военкору передала 26-летняя Дарья Трепова (обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывных устройств). В результате взрыва пострадали более 40 человек. В ФСБ заявили, что убийство Татарского организовали украинские спецслужбы.

В сентябре автору колумнисту РИА Новости, автору статьи «Что Россия должна сделать с Украиной?» Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову, завернутую в черный пакет.

В ноябре жена военкора Александра Коца пожаловалась на угрозы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о «воспрепятствовании законной деятельности журналиста» и отчиталась о задержании подозреваемого — 28-летнего Леонида Гутарова. Позже мужчину отправили под домашний арест.