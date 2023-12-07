Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАС), который произошел в конце ноября, был подготовлен спецслужбами Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. В пресс-релизе спецслужбы утверждается, что подрыв составов, который квалифицирован как теракт, совершил гражданин Беларуси.

ФСБ сообщила, что целью подрыва поездов на БАМе было «разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры».

Спецслужба отчиталась о задержании белорусского гражданина 1971 года рождения. По данным ведомства, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри» по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Как утверждает ФСБ, после задержания мужчина заявил, что действовал по заданию своего соотечественника, проживающего в Литве и действующего под контролем спецслужб Украины. Из показаний задержанного, которые приводятся в пресс-релизе, следует, что он забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

В момент, когда железнодорожные составы проезжали Северомуйский тоннель и его обводной путь, взрывные устройства сработали, что «повлекло возгорание цистерн с ГСМ и временную блокировку движения по транспортной магистрали».

В ФСБ добавили, что проверяют информацию о возможной причастности задержанного к совершению «иных терактов и диверсий» на территории России по заданию украинских спецслужб.

29 ноября движение по 15-километровому Северомуйскому тоннелю БАМа закрыли после того, как локомотивная бригада заметила «задымление одной из цистерн с дизельным топливом», сообщали в РЖД. В связи с этим железнодорожные составы временно следовали по обходному участку. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о возгорании вагона грузового поезда. По данным ведомства, пострадавших нет.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте завело уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК) по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле БАМа. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Украинские и западные СМИ писали, что подрыв поездов в Северомуйском тоннеле организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Источник «Украинской правды» в силовых структурах назвал этот маршрут «фактически единственным серьезным путем железнодорожного сообщения между Россией и Китаем». О том, Как сообщил собеседник Bloomberg, в украинских спецслужбах считают, что российские власти используют Северомуйский тоннель для переправки военных грузов. Официально в СБУ не комментировали подрыв поездов.