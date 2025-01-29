Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова в программе «Легенда» на RTVI рассказала о своей дружбе с артистами Владимиром Машковым и Евгением Мироновым, с которыми вместе училась в Школе-студии МХАТ.

«Мы жили в одном общежитии. Мы все очень много работали. У нас были у всех дружеские отношения. Мы не были врагами и мы не были семьей, потому что на эти глупости у нас не было времени. Мы занимались познаванием профессии», — сказала Апексимова.

По ее словам, сейчас они не дружат близко, поскольку «у всех достаточно много своих собственных дел», но общаются, «когда есть возможность».

«Есть ощущение, что мы все равно поддерживаем друг друга, что эта связь есть. Мы очень редко видимся. Но эта связь есть, мы все равно вышли из одной песочницы, и мы все равно друг за друга», — добавила Апексимова.

Ирина Апексимова также рассказала RTVI, почему поддерживает переименование Театра Виктюка в «Театр — Сцену “Мельников”». «Пока был жив Роман Григорьевич Виктюк и создавал свои спектакли — да, в этом месте витал дух или душа Виктюка, и он назывался Театр Романа Виктюка. Роман Григорьевич Виктюк ушел из жизни. Сколько можно поклоняться тому, чего нет? Жизнь продолжается, и сейчас вдыхают жизнь другие люди. Почему они должны вдыхать эту жизнь под чужим именем?» — пояснила артистка.

Кроме того, Апексимова рассказала, на какие спектакли зрители часто спрашивают билеты в последнее время.