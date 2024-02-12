Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности (MSC) представила ежегодный доклад о ситуации в мире. В этом году он называется «Lose-Lose?», что можно перевести как «Проигрывают все?». Авторы исследования отмечают, что страны мира реже сотрудничают друг с другом и чаще задумываются о собственной выгоде. В итоге растет политическая неопределенность и число неразрешенных конфликтов, в которых проигрывают все вовлеченные в них участники. Главное из доклада MSC — в материале RTVI.

Общая выборка участников опроса MSC составила 12 тыс. респондентов из стран-участниц G7 («Большой семерки») и БРИКС, однако Россия в этот список не вошла. В докладе представлены оценки респондентов по каждому из 32 рисков. Также авторы «Lose-Lose?» задали отдельные вопросы жителям Украины.

Результаты исследования показали, что в этот раз риски снизились сразу по 21 показателю по сравнению с итогами предыдущего года, которые зафиксировали рекордно высокий уровень восприятия угроз.

Страх перед Россией

В частности, сократились почти все показатели, связанные с российской военной операцией на Украине: если в 2023 году Россия была главным риском для пяти стран G7, то в этом году так считают только граждане Великобритании и Японии. Немцы поместили Россию на седьмое место по значимости угроз, а итальянцы — на 12-е, что является самым низким показателем по этому пункту в рейтингах государств «Большой семерки».

При этом авторы доклада подчеркивают, что авторитет России по-прежнему остается «очень низким». В то же время Китай, Индия и ЮАР считают Россию «скорее союзником, чем угрозой». Бразилия, как объясняют исследователи, «не определилась, что заметно контрастирует с мнением граждан стран G7».

Украина, в свою очередь, по-прежнему рассматривается всеми государствами, в частности странами G7, как союзник, но в меньшей степени, чем в прошлом году, отмечается в докладе.

Снизились и другие риски. Например, граждане всех опрошенных стран, кроме Бразилии, Японии и Южной Африки, испытают меньше экономических рисков, чем в 2023 году. Авторы называют такой результат «поразительным». Среди прочего, снизился страх Covid-19 и потенциальной пандемии.

Экономические проблемы

Меньшую чем раньше обеспокоенность у жителей некоторых стран вызывают и экономические проблемы. В Германии угроза экономического кризиса и финансовых рисков выпала из первой десятки угроз, стоящих перед страной, и переместилась с 3-го на 11-е место. Также гораздо меньше состоянием экономики в этом году обеспокоены британцы. Риски, связанные с экономическим или финансовым кризисом, нехваткой продовольствия и перебоями в поставках энергоносителей, снизились в Великобритании на 18, 21 и 25 пунктов соответственно.

В то время как в большинстве стран риск финансового кризиса снизился, жители Южной Африки по-прежнему сильно им обеспокоены.

Радикальный исламский терроризм

По словам авторов доклада, выросло число нетрадиционных рисков. Во многих странах людей беспокоит массовая миграция, изменения климата и радикальный исламизм, в том числе политика Ирана.

В частности, в Канаде уровень обеспокоенности радикальным исламским терроризмом поднялся в этом году с 26-го на 10-е место. При этом авторы опроса подчеркивают, что уровень обеспокоенности Канады по этому вопросу относительно невысок.

Радикальный исламский терроризм поднялся на шесть позиций и стал самой опасной угрозой для французов. В результате Франция оказалась страной с самым высоким уровнем обеспокоенности радикальным исламским терроризмом среди всех членов G7. Так, в рейтинге Германии этот риск поднялся с 16-го на 2-е место, в Италии — с 22-го на 4-е.

Искусственный интеллект и кибератаки

Опасения, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), возросли во всех странах, кроме Индии. В частности, в Великобритании риск, связанный с автономными роботами и ИИ увеличился на 15 пунктов, что стало самым большим ростом по этому показателю среди всех стран.

Озабоченность канадцев угрозой, исходящей от автономных роботов и искусственного интеллекта, также заметно возросла и поднялась с 28-го места на 12-е место.

Страной с самым высоким уровнем воспринимаемой угрозы кибератак стала Япония. Также кибератаки занимают второе место в списке самых больших рисков в Индии.

Изменения климата

Кроме того, во всех странах, кроме США, по крайней мере одна из трех экологических угроз, охватываемых индексом, входит в первую тройку. Больше всех среди стран «Большой семерки» угрозой изменения климата обеспокоены итальянцы. В тройку главных угроз для граждан этой страны входят экстремальные погодные условия и лесные пожары, разрушение естественной среды обитания и изменение климата в целом.

Изменение климата во Франции рассматривает как вторая наиболее серьезная угроза, стоящая перед страной. На первом месте этот риск оказался в Индии, а в Бразилии опасения по поводу экстремальных погодных условий и лесных пожаров выросли на девять пунктов по сравнению с прошлым годом.

Меньше всего изменениями климата обеспокоены Китай и США. В то же время американцы больше озабочены экстремальными погодными явлениями и разрушением естественной среды обитания, однако оценивают их менее серьезно, чем другие члены «Большой семерки».