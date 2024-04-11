В Москве задержали жену бизнес-коуча, основателя клуба предпринимателей Club 500 и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина Екатерину Портнягину. Об этом сообщил в телеграм-канале сам блогер.

По его словам, утром 11 апреля в его доме, офисе и на даче прошли обыски, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сборов (ст. 198 УК).

Портнягин заявил, что находится в зоне военной операции. Блогер утверждает, что полностью оплатил «основное тело долга» в августе 2022 года.

«Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны и вышли в суд. <…> Я надеюсь, это недоразумение, и ближайшее время мою супругу отпустят, без каких либо условий», — заявил Портнягин.

Он также пообещал «сегодня же» оплатить всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн рублей.

По данным телеграм-канала Mash, обыски прошли по 17 адресам, связанным с Портнягиным, в том числе в бизнес-клубе Club 500, банном комплексе Siberia и квартире в комплексе «Москва-Сити».

Обыски проводили сотрудники МВД и Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Жену Портнягина увезли на допрос, следствие считает ее автором схем по предполагаемому уходу от налогов, сообщает издание. По данным Baza, Екатерину Портнягину и сотрудников банного комплекса Siberia доставили в следственное управление СК по Московской области.

Жену бизнес-коуча опрашивают, сообщил источник RT в правоохранительных органах. Предположительно дело возбуждено в отношении обоих супругов, отмечает канал. По его данным, самого Портнягина обвиняют в том, что он не предоставлял деклараций и уклонялся от налогов, а его жену — в пособничестве.

Позже представитель Портнягиной заявил NEWS.ru, что ее отпустили из СК. По словам супруги блогера, «все недоимки, штрафы и пени по налогам погашены, все претензии урегулированы». Shot в свою очередь утверждает со ссылкой на СК, что Портнягину еще не отпустили.

В отношении Портнягина возбуждено уголовное дело по двум статьям ― о неуплате налогов (ст. 198 УК) и отмывании денег (174.1 УК), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Mash пишет, что Портнягины стали подозреваемыми по уголовному делу о неуплате налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, с 2018 по 2020 год они недоплатили более 124 млн рублей налогов и перевели 91 млн руб. на подставные фирмы, чтобы это скрыть, сообщает канал. Источник телеграм-канала 112 утверждает, что у Портнягина скопился долг более чем в 108 млн рублей.

Согласно банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, за Портнягиным числится два долга: в 44,8 млн рублей за неуплату налогов и 30 тыс. рублей госпошлины.

Кто такой Дмитрий Портнягин

Портнягин — блогер, сооснователь бизнес-сообщества Club 500, банного комплекса Siberia, клуба премиальных путешествий Transformator travel, автор книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать».

Club 500 позиционируется как «закрытый премиальный бизнес-клуб» и «экосистема» для предпринимателей, которая включает в себя нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

В октябре 2023 года в Club 500 проходила проверка. Mash писал об обысках в связи с тем, что к Портнягину «появились вопросы» по поводу неуплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов.

Адвокат Евгений Грицков, представляющий интересы клуба, заявил РБК, что проверка не была связана с налогами или мошенничеством.

По его словам, в правоохранительные органы поступило несколько звонков и доносов о якобы совершенных противоправных действиях в Club 500. Полиция «очень активно отреагировала» и опросила всех присутствующих.

Грицков отметил, что массовые звонки в полицию начались после того, как одного из претендентов не приняли в клуб. Екатерина Портнягина в разговоре с Shot уточнила, что в членстве отказали экс-кандидату в мэры Красногорска Валерию Немировскому.

Сам Немировский заявил MSK1.ru, что «хотел сделать контрольную закупку» в связи с жалобами на мошенничество в «особо крупных размерах». Дмитрий Портнягин говорил, что пожалуется в Следственный комитет на «ложный донос» в связи с ущербом деловой репутации Club 500.

После возбуждения уголовного дела на блогера Валерию Чекалину (Лерчек) о неуплате налогов телеграм-канал 112 упомянул Дмитрия Портнягина в списке интернет-знаменитостей, которым тоже может грозить проверка.

По данным Forbes, одно из рекламных агентств Москвы еще в середине 2022 года получило запрос от ФНС на Портнягина в связи с налоговой проверкой у блогеров. Представитель Портнягина Наталья Сосницкая тогда сообщила, что компания блогера является объектом регулярных проверок и запросов от госслужб, «как и любая российская компания».