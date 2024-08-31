На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой Полиной. Об этом со ссылкой на источники пишут «Известия», РБК и телеграм-канал «112».

В самом РФС подтвердили, что Замятин с женой приехал на Камчатку в отпуск, они должны были отправиться на вертолете на экскурсию по одному из вулканов.

«Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», — добавили в организации.

Арсений Замятин родился в Челябинске. В 2011 году он окончил НИУ ВШЭ (факультет бизнеса и менеджмента), а в 2013 году получил степень магистра в парижской бизнес-школе ESCP Europe. Должность финансового директора РФС Замятин занимает с 2020 года.

О том, что вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» перестал выходить на связь, стало известно утром 31 августа. Судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). Из-за небольшого расстояния — 25 км — вертолет должен был лететь всего несколько минут. За это время экипаж не выходил на связь.

Телеграм-канал «112» опубликовал список из 20 человек, находившихся на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке. В их числе фигурируют Арсений и Полина Замятины. При этом, по предварительным данным Росавиации, на борту были 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. Аналогичные сведения привел и камчатский губернатор Владимир Солодов. Прокуратура и СК начали проверки.

На поиски выдвинулся вертолет «Витязь-Аэро» и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. Также к вылету приготовился вертолет Ми-8 МЧС России.

Солодов рассказал, что облет территории с вертолета не дал результатов, поскольку «по маршруту уже наблюдалась низкая облачность». Сейчас поиски сосредоточены на обследовании долины реки Быстрой, вдоль которой должен был двигаться вертолет. МЧС в разговоре с РБК уточнило, что по этому маршруту нет наземных дорог, поэтому спасатели идут в обход.