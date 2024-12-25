На борту самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау (Казахстан), среди пассажиров был бортпроводник «Уральских авиалиний» — 28-летний Рамин Агаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» подтверждает, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 авиакомпании AZAL в числе пассажиров был наш бортпроводник Рамин Агаев»», — говорится в сообщении.

Перевозчик добавил, что с 24 по 29 декабря у Агаева были выходные. По предварительной информации он выжил, но пока не выходил на связь.

Отец Агаева рассказал РЕН ТВ, что молодой человек летел в Москву с пересадкой в Грозном. В разговоре с RT родные бортпроводника уточнили, что он родился в Кирове, а последние несколько лет жил в Москве. В Баку прилетел, чтобы отвезти племянника к бабушке. 25 декабря Агаев возвращался в Россию, 26-го собирался выйти на работу.

«Мы смотрим список выживших: тут есть фамилия Агаев, но сказано, что гражданин Кыргызстана. Дай бог, это ошибка. Надеемся, что Рамин скоро выйдет на связь», — сказал RT брат Агаева.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines утром 25 декабря разбился вблизи казахстанского города Актау. В авиакомпании считают, что самолет мог столкнуться со стаей птиц. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека.

В МЧС Казахстана отмечали, что на борту самолета находилось 69 человек. Среди 29 выживших 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два — Киргизии. Сколько всего погибших в результате крушения самолета — официально не сообщалось.

В России, Казахстане и Азербайджане следственные органы возбудили уголовные дела о халатности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.