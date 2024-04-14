На борту контейнеровоза MCS Aries, который 13 апреля был захвачен иранским спецназом из-за связи судна с Израилем, находился 38-летний старший механик из России Тимофей Колчанов, сообщает Mash. Информацию о захвате россиянина подтвердили в посольстве России в Иране.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия. Поддерживаем связь с родственниками росморяка», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипломатического представительства.

Жена Колчанова Мария рассказала Mash, что ее муж работает на судне по контракту и должен был вернуться к семье в конце мая. Shot пишет, что это уже четвертый контракт Колчанова с компанией Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера, которой принадлежит судно Aries. «Колчанов родом из города Фокино в Приморском крае, в последнее время жил в Тюмени», — уточнил канал.

Накануне, 13 апреля, The Times of Israel сообщила, что в Ормузском проливе десант иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MSC Aries с 25 моряками на борту. Коммерческое судно следовало под флагом Португалии из ОАЭ в Индию. Военнослужащие иранских ВМС высадились на палубу с вертолета Ми-17, взяли судно под контроль и направили в территориальные воды Ирана.

После захвата судна МИД Израиля призвал Евросоюз и «весь свободный мир» признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана.