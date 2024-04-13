Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии, связанный с компанией израильского миллиардера Эяля Офера. Об этом 13 апреля сообщает The Times of Israel. Израиль обвинил Иран в проведении «пиратской операции» и «нарушении международного права».

Одним из первых о захвате контейнеровоза сообщило иранское агентство Tasnim, указав, что судно захвачено КСИР как «связанное с сионистским режимом», то есть Израилем. В свою очередь Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил, что судно «захвачено региональными властями» в Оманском заливе недалеко от эмиратского портового города Фуджейра.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать UKMTO о любых подозрительных действиях», — говорилось в сообщении UKMTO.

Контейнеровоз следовал из ОАЭ в Индию, а после захвата направился в территориальные воды Ирана, отмечает агентство IRNA. Видео с моментом задержания судна опубликовало агентство Associated Press (AP). На кадрах видно, как на корабль приземляется вертолет военно-морских сил КСИР Ирана. Агентство уточнило, что иранский спецназ использовал советский вертолет Ми-17. Такое же воздушное судно использовали ранее для атак на корабли поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, отмечает AP.

По данным AP, контейнеровоз связан с лондонской компанией Zodiac Maritime — частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу. Представители Zodiac Maritime в беседе с ТАСС подтвердили, что захваченное судно связано с компанией, указав, что его оператором является женевская компания MSC. Представитель MSC сообщил агентству, что на борту контейнеровоза находятся 25 членов экипажа.

«Мы тесно сотрудничаем с компетентными органами, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение судна», — сказал он.

12 апреля местоположение MSC Aries было зафиксировано у побережья Дубая — контейнеровоз вышел из порта Халифа в ОАЭ и направился в сторону Ормузского пролива. Позднее судно отключило данные слежения, что, как отмечает AP, характерно для связанных с Израилем судов, проходящих через этот регион.

Ормузский пролив (ширина — 55 км) между Ираном и Оманом считается одним из важнейших маршрутов мирового экспорта нефти, он отделяет Персидский залив от Оманского. США регулярно обвиняют Иран в препятствовании гражданскому судоходству в Ормузском проливе. 9 апреля командующий ВМС КСИР пригрозил закрытием Ормузского пролива.

Реакция Израиля

После захвата контейнеровоза в Ормузском проливе МИД Израиля призвал Евросоюз и «весь свободный мир» признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана.

«Режим аятоллы [Али] Хаменеи — это преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАСа и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права», — цитирует слова главы израильского МИДа Исраэля Каца The Times of Israel.

С заявлением после захвата контейнеровоза MSC Aries также выступил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. В своем видеообращении он предупреждает Иран, что он «понесет ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации». При этом про инцидент с кораблем Хагари не упоминает, отмечает The Times of Israel.

«Иран является крупнейшим в мире государством — спонсором террора. Его террористическая сеть угрожает не только народам Израиля, Газы, Ливана и Сирии. Режим в Иране разжигает войну на Украине и за ее пределами» — сказал представитель ЦАХАЛ.

Хагари добавил, что Израиль находится «в состоянии повышенной боевой готовности». «Мы повысили нашу готовность защитить Израиль от дальнейшей иранской агрессии. Мы также готовы к ответным действиям», — подчеркнул Хагари.

Захват контейнеровоза произошел на фоне обострения отношений между Ираном и Израилем после удара ЦАХАЛа по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. В результате атаки погибли не менее семи человек, в том числе два генерала КСИР. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля. «Мы заставим их [Израиль] пожалеть о том, что они совершили это преступление», — заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.