На хуторе Молькино в Краснодарском крае, где до конца августа 2023 года находился тренировочный лагерь ЧВК «Вагнер», произошел пожар, сообщил телеграм-канал «Оркестр Вагнера». По его данным, пламя охватило здания, которые раньше были отведены под штаб и «фильтр» (карантин). Теперь, утверждает автор канала, базу занимает «Африканский корпус» Минобороны.

Информацию о пожаре подтвердили в краевом управлении МЧС. В сообщении ведомства уточняется, что сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона в 07:46, и уже через минуту туда выехали подразделения пожарных. Прибыв на место в 08:01, подразделение МЧС обнаружило, что горит двухэтажное строение.

Приблизительно через 40 минут пожар локализовали, еще примерно через час — ликвидировали открытое горение. «К тушению пожара привлечено РСЧС 46 человек личного состава, 13 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека личного состава и 10 единиц техники», — добавили в экстренной службе.

Хутор Молькино находится возле Горячего Ключа у трассы М-4 «Дон». В 2015 году там был открыт лагерь ЧВК «Вагнер», где бойцов компании готовили к отправке в Сирию. Он прекратил свое существование в конце июля 2023 года — после так называемого марша на Москву под руководством ныне покойного основателя компании Евгения Пригожина. В соседней станице находится кладбище погибших «вагнеровцев». Французская газета Le Monde пишет, что рядом расположена база российской военной разведки.

Пожар в лагере начался «без воздействия извне», утверждает автор телеграм-канала «Белорусский силовик». На канале «Лис Z Ворон» пишут, что, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать «халатность». Канал «Месть доброй воли» заявил, что пожар произошел в том последнем здании, которое ЧВК «Вагнер» должно было в ближайшее время передать «Африканскому корпусу».

Ранее Bloomberg сообщал, что «Африканский корпус» (АК) был создан для контроля российского военного присутствия в Африке. В статье утверждалось, что в это подразделение наберут 20 тысяч человек, в число которых войдут бывшие бойцы ЧВК «Вагнер».

«Ведомости» писали, что куратором АК назначен замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. В середине июля ТАСС сообщал о его приезде на 243-й общевойсковой полигон в Молькино. Агентство поясняло, что там готовят «военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции (СВО) и применения новых методик обучения». РБК уточнял, что это «тот самый полигон», который раньше использовала ЧВК «Вагнер».