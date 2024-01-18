Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении главы узбекского «землячества»Усмана Баратова — по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК), сообщили в Следкоме.

В сообщении уточняется, что Баратов доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления», — добавили в Следственном комитете.

Узбекские диаспоры отреагировали на пост главы «землячества» о «петухах с фронта»

Возбудить в отношении Баратова уголовное дело поручил московскому следственному управлению глава СКР Александр Бастрыкин.

«По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции», — пояснили в СКР.

В распоряжении Бастрыкина было указано, что дело поручено возбудить из-за «издевательского» поста Баратова в соцсетях после жалобы российских военкоров, которые обратили внимание на «оскорбление участников СВО» со стороны автора.

На публикацию Баратова в «Одноклассниках» до этого обратили внимание телеграм-каналы. Пост был посвящен ценам на яйца и включал иллюстрацию с курицей, кричащей: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!». Сейчас он недоступен.

В телеграм-каналах обратили внимание и на другие высказывания Баратова, в том числе на фрагмент его интервью, где он говорит, что его «как гражданина России» задевает, когда слово «российский» заменяют на «русский».

Когда начал разгораться скандал, Баратов опубликовал в Instagram* сторис: «Нас взломали», но никаких подробностей не привел. Провоенные телеграм-каналы и военкоры выражали уверенность в том, что сообщение о взломе является попыткой уйти от ответственности.

«У меня есть, конечно, вопросы: что думает про такой юмор само землячество? Это правда смешная шутка, про то, что с фронта надо вернуть петухов? Даже безотносительно уголовной лексики, нормально ли это — сравнивать российского солдата с петухом?» — написал корреспондент ВГТРК Андрей Медведев.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сравнил историю Баратова и случай с лидером «Патриотов России» Геннадием Семигиным, когда на сайте организации появилась статья про чеченцев и российских бойцов.

Представители национальных узбекских организаций назвали пост Баратова провокацией и призвали привлечь его к ответственности. Руководители узбекских национально-культурных организаций России подписаали коллективное письмо, в котором назвали Баратова «лицом, незаконно позиционирующим себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации».