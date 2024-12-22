На Камчатке в районе горы Тундровая в ходе поисков с воздуха нашли пропавший 19 декабря пассажирский самолет Ан-2 авиакомпании «Фаервиа», сообщило краевое управление МЧС. По словам его главы Сергея Лебедева, все находившиеся на борту люди живы.

Судно нашли сотрудники региональной поисково-спасательной базы, которые продолжали поиски, несмотря на сложные метеоусловия, спровоцированные тихоокеанским циклоном. На борту пропавшего Ан-2 находились экипаж, пассажир и коммерческий груз запчастей для золотодобывающей компании. Выживших эвакуируют с места происшествия на спасательном вертолете Ми-8.

Состояние экипажа и пассажира

По данным RT, все находившиеся на борту в стабильно тяжелом состоянии, все они получили легкое переохлаждение. Двух членов экипажа и сопровождавшего груз пассажира обследовали в медицинском пункте поселка Мильково, у одного летчика ушиб груди без последствий для дыхания, у другого — открытая черепно-мозговая травма, ему зашили рану на голове.

«Все пациенты в хорошем настроении и общаются с родными по телефону», — рассказали врачи. При этом дочь одного из пилотов Ирина рассказала «Известиям», что ее отец в тяжелом состоянии и едва может разговаривать.

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков сообщил, что у одного из выживших зафиксированы открытая черепно-мозговая травма и скальпированная рана головы, у второго — ссадины лица, у третьего — ушиб грудной клетки.

Выжившие рассказали, что для спасения от холода вырыли под крылом самолета яму, в которой жгли топливо. Все три дня с момента аварии они голодали, поскольку провизии на борту почти не было. «Армия научила выживать», — рассказал один из летчиков.

Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.

Что произошло с самолетом

Глава Мильковского муниципального округа Николай Сепко со ссылкой на очевидцев заявил, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна во время полета, приведшее к «резкому снижению скорости до нуля».

«Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась: сначала он находился на уровне 200 метров, затем резко упал ниже — до 100, 80 и 10 метров. Приземлились в снег. В процессе приземления самолет перевернулся инерционно, оставив экипаж в затруднительном положении», — рассказал глава округа.

Он отметил, что выжившие оказались в сложных условиях, и экипажу понадобилось много времени, чтобы выбраться из-под груза запчастей, которые перевозил рейс, и покинуть салон.

«Несмотря на общую слабость и усталость, пилоты включили аварийный радиомаяк, стремясь привлечь к себе внимание спасателей. Экипаж отмечает, что сегодня у них свой “второй день рождения”, так как они пережили эту сложную ситуацию», — поделился Сепко.

Пилот Ан-2 рассказал «Известиям», что они с коллегой пытались отвернуть подальше от горного массива, действуя буквально наугад, поскольку «по прибору пилотируемую скорость вообще не показывало».

«Единственное, что нам оставалось, ориентироваться: если предкрылки выходят в самолет, то скорость мала, штурвал от себя. Высота сначала показывалась 200 м, потом резко 100, 80, 10 м. Штурвал на себя. Повезло, что упали в снег», — поделился летчик после спасения.

По его словам, при приземлении стоял такой сильный туман, что даже не было видно, куда садится самолет. Пилот сообщил, что они получали сигналы спасателей, но не могли ответить на них из-за плохой погоды.

Поисковая операция

19 декабря Ан-2 перевозил груз и пассажира по маршруту Мильково — Оссора-Аметистовая. В 160 км от райцентра Усть-Камчатск на востоке полуострова (в 80 км от поселка Ключи) у него сработал аварийный маяк.

На борту судна находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. «Спасательная операция силами РПСБ, ПСО ГУ, ПСО ЦОД началась. Подробности сообщу, как появятся», — заявил тогда Лебедев.

Телеграм-канал «Авиаторщина» утверждал, что пропавший «кукурузник» имеет бортовой номер RA-33555, принадлежит авиакомпании «Фаеравиа» и перевозит 800 кг груза, а управляли им летчики Андрей Гордеев и Евгений Митасов.

Борт RA-33555 (Ан-2Р) построен 27 апреля 1988 года и сначала эксплуатировался «Аэрофлотом», а после развала СССР был передан Орловскому авиапредприятию, которое с 1997 по 2010 годы держало его на хранении. В 2012 году самолет начала использовать авиакомпания «Орел-Сельхозавиа», которая занимается авиалесоохраной, авиационно-поисково-спасательными работами и сельскохозяйственной авиахимической обработкой.

В 2017 году эксплуатантом этого борта стала башкирская компания «Лайт Эйр» — бывшие «Уфимские авиалинии». На ее сайте говорится, что она была основана «с целью сохранения малой авиации» Башкортостана и имеет в своем авиапарке девять Ан-2. Данные о том, когда RA-33555 был передан обратно в Орел и стал эксплуатироваться «Фаеравиа», отсутствуют.

По данным открытых источников, ООО «Фаеравиа» зарегистрировано в Орле, сайта у него нет. Основным видом деятельности компании указано «выполнение авиационных работ». Кроме того, она занимается предоставлением услуг в области растениеводства (обработка полей с воздуха), авиаперевозкой не по расписанию, сдает воздушные суда с экипажем в аренду под перевозку пассажиров и груза, а также производит фотографирование. В реестре на сайте Росавиации указано, что эта авиакомпания базируется в калужском аэропорту «Орешково» и имеет авиапарк из всего одного самолета Ан-2.

По данным СПАРК, «Фаеравиа» была зарегистрирована в октябре 2023 года и имеет всего одного трудоустроенного сотрудника — гендиректора Марию Батузову, которая также является владелицей компании. Судя по судебным документам, Батузова являлась штатным сотрудником Орловского аэроклуба в 2019-2020 годах, когда им руководил Евгений Митасов, впоследствии ставший фигурантом уголовных дел и исков от ДОСААФ.

Поиски с воздуха постоянно прерывались из-за неблагоприятных погодных условий. «На земле поземка, ничего не видно», — пояснял глава регионального управления МЧС. Группа спасателей на Ми-8 добралась до места, откуда поступил сигнал аварийного маяка Ан-2, но самолета не обнаружила.

Наземная сводная группа спасателей из поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю, пожарно-спасательной части посёлка Ключи КГКУ «ЦОД» и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» из-за плохой погоды продвигалась медленно, потом дошла до незамерзшей реки Еловки и в отсутствие переправы вынуждена была останавливаться на ночлег.