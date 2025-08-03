Волна высотой до 19 см может дойти до берегов Камчатки из-за очередного афтершока, зафиксированного в Тихом океане, заявили в региональном управлении МЧС.

Волна цунами высотой не более 19 см может подойти к Алеутскому муниципальному округу, до 15 см — к Усть-Камчатскому муниципальному округу, не более 3 см — к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

В МЧС отметили, что высота волн, которые могут достичь побережья, невысокая, «уйти подальше от берега необходимо». Судам, находящимся у причалов, в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте, следует уйти в океан за 50-метровую изобату.

Землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам достигает до 8,7, произошло в ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского. Были повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы.

Губернатор Владимир Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей Камчатского края. В первые сутки после толчков несколько десятков человек обратились за помощью медиков. У некоторых зафиксировали ушибы, другим была необходима психологическая помощь.

Первое за 600 лет извержение вулкана Крашенникова

Кроме того, 3 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмическая активность могла спровоцировать первое за 600 лет извержение вулкана Крашенникова.

На склоне зафиксировали трещину и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью, рассказала РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.

Как пишет «ЧП Камчатка», столб пепла поднялся на высоту 6000 метров, хотя сам вулкан составляет 1856 метров. Из-за ветра шлейф от пепловой колонны, которая стоит над северным кратером, понесло на восток — в сторону Тихого океана. В ближайших населенных пунктах его падение не зафиксировали.

Специалисты Кроноцкого заповедника заверили, что вулкан Крашенниникова не представляет опасности населенным пунктам или инфраструктуре. Также благодаря окрестностям вулкана — вулканическим пустошам, шлаковым и лавовым полям без густой растительности — нет угрозы пожара.

Вулкана Крашенникова — один из восьми действующих вулканов Кроноцкого заповедника. По словам и.о. директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Всеволода Яковлева, его извержение не является «чем-то из ряда вон выходящим для региона с высокой вулканической активностью».