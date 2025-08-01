Как минимум 15 врачей и девять медсестер, находившихся в операционных во время землетрясения на Камчатке, представят к наградам. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей», — сказал глава региона.

В ходе заседания штаба по ликвидации последствий землетрясения Солодов также поставил задачу начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое здание на следующей неделе.

«ЗОС получен, здание сейсмостойкое в отличие от действующего. Минздраву поручил детально продумать маршрутизацию пациентов», — пояснил он.

По словам губернатора, угрозы цунами в Петропавловск-Камчатском нет, поэтому было поручено дополнительно оценить ситуацию и обеспечить доступ для посещения Халактырского пляжа и городских бухт.

«4 августа будет сформирован реестр зданий, требующих дополнительную инструментальную оценку повреждений», — сообщил Солодов.

Землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам достигает до 8,7, произошло в ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского. Были повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы. Губернатор Владимир Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей Камчатского края. Он призвал не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников рассказал, что сильное землетрясениезастало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции, которые сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

«В данный момент с пациентом все хорошо. Восхищаюсь и благодарю наших специалистов за проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации!» — отметил глава краевого Минздрава.

После этого губернатор Камчатки поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков, сохранивших хладнокровие и проявивших профессионализм.

«Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу!» — отметил он.

Позже в пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили, что в Северо-Курильске развернули мобильный госпиталь, поскольку в здании районной больницы после землетрясения появились трещины.

Госпиталь рассчитан на шесть коек, в него перевели пациента, который ранее находился в стационаре. Меджучреждение продолжает лечение. Главный врач Северо-Курильской центральной районной больницы Елена Богомолова рассказала, что условия здесь созданы достаточно комфортные. Установлены печки, организован подвоз воды и всего необходимого. Полностью обеспечены все расходные материалы.

В первые сутки после толчков медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек. Люди обращались с ушибами, нескольким пациентам была оказана психологическая помощь. Врачи отметили, что в настоящее время местные жители реагируют на обстановку более спокойно, обращения в медучреждения в основном связаны с необходимостью амбулаторного наблюдения и продолжения терапии при хронических заболеваниях.