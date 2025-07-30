На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда, по различным оценкам, достигала 8,7. В регионе объявили угрозу цунами, под водой оказался порт Северо-Курильск, затопило несколько предприятий. Власти рекомендовали сократить рабочий день, а ущерб от стихийных бедствий планируют оценить до конца недели. Подробнее — в материале RTVI.

«Сильнейшее землетрясение»

Толчки зарегистрировали примерно в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского около полудня по местному времени (примерно три ночи по Москве). Как рассказали в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда достигла 8,7.

«Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8.7. Это, безусловно, выдающееся событие <…> Развивается сильный афтершоковый процесс, который отлично ощущается в Петропавловске-Камчатском. Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться ещё не менее месяца», — уточнили в филиале ЕГС РАН.

Разрушенные дома и детский сад

Губернатор Владимир Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей Камчатского края. Он призвал не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.

«Специалисты уже приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяем школы, больницы, детские сады», — написал глава региона.

В результате землетрясения пострадало здание детсада №15 в Петропавловске-Камчатском. Садик закрыт на ремонт, поэтому детей внутри не было.

«Сейчас обследование первого этажа уже завершено. Проводится тщательное обследование на предмет стойкости здания. Поручил всем ответственным службам завершить его до конца сегодняшнего дня. По итогам экспертных заключений будет принято решение о дальнейших шагах по восстановлению», — уточнил Солодов.

Он добавил, что детей распределят по другим садам. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

До 31 июля власти сформируют список объектов для инструментального обследования. Общую оценку материального ущерба подготовят в течение недели.

«Проведем обследование всех жилых домов, по которым поступали обращения о частичных разрушениях», — написал Владимир Солодов.

Как рассказали в МЧС, с Халактырского пляжа эвакуировали около 60 отдыхающих.

«Задействованы были три единицы техники повышенной проходимости. В населенных пунктах значительного подъема уровня воды не зафиксировано», — заявили в министерстве.

«Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме», — добавили в Росморречфлоте.

«Зрелище жутковатое»

Подземные толчки застали врасплох находившихся дома и на работе жителей Петропавловска-Камчатского. Главред газеты «Вести» Вячеслав Скалацкий, живущий на Камчатке почти 40 лет, заявил «Комсомольской правде», что там «такого не видели раньше».

«На храме сильно раскачивается огромный крест. На звоннице хаотично, без участия звонаря, звонят колокола. Зрелище жутковатое», — рассказал журналист.

По словам жительницы города Ирины, «земля под ногами покачнулась».

«Я в окно смотрю, а здание напротив как будто накренилось. Поняла, что надо скорее на улицу бежать — сначала у нас все в лифт рванули, потом поняли, что по лестнице быстрее», — добавила она.

Люди начали покидать Петропавловск-Камчатский. На выезде из города образовались пробки.

Жители Камчатки в соцсетях рассказали, что покидали жилища в домашней одежде, кто-то рискнул вернуться домой, чтобы забрать ценные вещи.

«Живу на Камчатке 42 года, но первый раз такое землетрясение ощутила. Я так кричала: „Господи, помоги“, хотя вообще спокойна к землетрясениям. Дома разбилось все», — процитировали местную жительницу «Аргументы и факты».

«Герои в белых халатах»

Во время землетрясения в аэропорту пострадала женщина. Как рассказал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

«У пострадавшей ушибленные раны головы. Общее состояние удовлетворительное, выполнена ПХО (первичная хирургическая обработка). Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался», — написал министр в телеграм-канале.

Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции, добавил Мельников.

«Тем временем наши герои в белых халатах <…> Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо. Восхищаюсь и благодарю наших специалистов за проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации!» — отметил глава краевого Минздрава.

Губернатор Владимир Солодов поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков, сохранивших хладнокровие и проявивших профессионализм.

«Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу!» — написал глава Камчатского края.

Курилы под ударом цунами

Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. Власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей из потенциально опасной зоны на возвышенность.

«Экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Позже он сообщил об обрушении волны цунами на прибрежную зону Северо-Курильска.

«В ближайшее время в Северо-Курильске начнется обследование зданий и коммуникаций на предмет повреждений. Для оценки ситуации на месте и координации работ направил в район своего первого заместителя Сергея Байдакова», — написал Лимаренко.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что волны приближаются к островам Парамушир и Шумшу (Северо-Курильский район).

«Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие „Алаид“. Население эвакуировано», — рассказали в министерстве.

Глава Северо-Курильского района Александр Овсянников рассказал «Интерфаксу», что к городу подошла уже четвертая волна цунами. В сравнении с предыдущими она выглядит не такой мощной.

«Самая серьезная была третья волна, которая натворила дел. Нарушила инфраструктуру порта, весь малый флот вытащило в море, он сейчас болтается в проливе, часть судов выбросило на берег. Сейчас частный бизнес будет оценивать свои потери, а они есть», — отметил Овсянников.

По данным агентства, пострадавших в результате стихии нет. Тревога цунами остается на территории порта в Северо-Курильске, сам город находится в безопасном месте на возвышенности, подчеркнул глава муниципалитета.