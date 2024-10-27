На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское». Зона действия распространяется на Петропавловск-Камчатский и Елизовский район, сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

«Сегодня, 27 октября, по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова введен режим ЧС, связанный с обнаружением на птицефабрике высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Елизовский район и Петропавловск-Камчатский. Все необходимые действия правительством Камчатского края и коллегами из МЧС для локализации ситуации предпринимаются. Если попали в беду, звоните на 112», — сказал министр.

Высокопатогенный грипп птиц (ВГП) — острая инфекционная болезнь, представляющая опасность и для человека. Заразиться можно, в том числе, при употреблении в пищу зараженного мяса и яиц со слабой термической обработкой. По ветеринарным правилам при выявлении очага заболевания птичьим гриппом устанавливается карантин.

О вспышке птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское» правительство Камчатского края сообщило утром 27 октября. На месте вспышки проводятся мероприятия по ликвидации источника заражения и по предотвращению распространения вируса.

Птицефабрика «Пионерское» находится в Елизовском районе и занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. На сайте предприятия говорится, что поголовье кур «Пионерского» составляет около 200 тысяч голов, а производство яиц составляет до 50 млн штук в год. Птицефабрика работает с 1960 года, когда на основании приказа министра сельского хозяйства РСФСР в Елизовском районе на базе подсобного хозяйства рыбного порта был создан овоще-молочный совхоз «Пионерский».

В июне пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что в Мексике был зафиксирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом A(H5N2). Заболевшим оказался 59-летний мужчина. По данным ВОЗ, 17 апреля у него появились лихорадка, одышка, тошнота и общее недомогание, после чего его госпитализировали, но спасти не смогли — он умер 24 апреля.