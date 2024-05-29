На могиле основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге появилась его скульптура и гранитный обелиск. Памятник будет официально открыт 1 июня — в день рождения Пригожина, сообщает издание «47news».

Бронзовую скульптуру Пригожина установили утром 29 мая. На кадрах, которые публикует издание, видно левый борт куртки основателя ЧВК «Вагнера» — он украшен тремя звездами Героя России, ЛНР и ДНР, которыми при жизни был награжден Пригожин.

Также на могиле Пригожина был установлен гранитный обелиск-надгробие «высотой в человеческий рост». Как сообщало издание, на нем высечены фамилия-имя и даты рождения и смерти основателя ЧВК, а также эмблема организации и слова «Кровь.Честь. Справедливость. Родина. Отвага».

Изготовлением мемориала, по данным «47news», занималась компания «Нэнси» — одно из крупнейших камнеобрабатывающих производств в регионе, которое расположено недалеко от Пороховского кладбища.

Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился 23 августа. Помимо главы ЧВК «Вагнер» на борту находились командир «Группы Вагнера» Дмитрий Уткин, три члена экипажа и еще пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 27 августа СК по итогам проведения молекулярно-генетических экспертиз официально подтвердил гибель Пригожина в крушении.

29 августа пресс-служба основателя ЧВК сообщила, что его похороны прошли в закрытом формате на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», всего на похоронах было около 40 человек. Утром на кладбище приехала мать Пригожина — она заплатила администрации за участок и оплатила работы по подготовке могилы, катафалк с закрытым гробом приехал около 16:00 мск, отметил канал. Позднее «ВЧК-ОГПУ» уточнил, что за землю, на которой находится могила Пригожина, не платили, потому что она оформлена как родственное захоронение.

«ВЧК-ОГПУ» также утверждает, что на Пороховском кладбище находится могила отца Пригожина — на этом основании его похоронили рядом.