Несколько телеграм-каналов, связанных с ЧВК «Вагнер», опубликовали видео с «инструкторами Группы Вагнера», снятое, как утверждается, 22 мая в африканской республике Чад. В соцсетях стали обсуждать, что один из мужчин в кадре якобы похож на основателя ЧВК Евгения Пригожина, который уже девять месяцев как официально числится погибшим в авиакатастрофе. Как на это отреагировали в Z-каналах и что говорят в самом «Вагнере», — в материале RTVI.

Видео появилось ровно в полночь (00:00) 23 мая в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», в тот же момент его перепостили «Кепка Пригожина» и «ЧВК Вагнер. Сводки». Еще через час репост сделали на канале Grey Zone, который также связывали с Пригожиным и его компанией, и уже утром тот же ролик опубликовал «Оркестр Вагнера». Во всех случаях это был первый пост дня.

23 мая исполнилось ровно 11 месяцев с начала двухдневного мятежа Пригожина (23-24 июня 2023 года), когда он выдвинул колонны бронетехники в сторону Москвы, а также ровно девять месяцев после крушения его частного самолета в Тверской области (23 августа 2023 года). Тогда погибли все 10 человек, находящихся на борту, включая самого Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина. Эти данные подтвердил Следственный комитет.

В посте под видео поясняется, что жители Чада приветствуют на улицах власти соседней ЦАР и инструкторов Группы Вагнера, благодаря действиям которых удалось договориться с властями Чада об открытии первого за 10 лет трансграничного пропускного пункта «для свободного перемещения людей и товаров».

Мужчина, привлекший всеобщее внимание, одет в бежевые рубашку и брюки, через его плечо перекинута черная сумка. Его лицо специально размыто, но в комментариях к постам отмечают, что он якобы больше чем кто-либо похож на Пригожина телосложением и манерой поведения. Сначала он стоит вместе с другими в кузове пикапа, затем идет по дороге сквозь ряды ликующих людей.

Ролик стал быстро распространяться и собирать комментарии. Среди прочих его опубликовали телеграм-каналы «Военный обозреватель» и WarGonzo, принадлежащий военкору Семену Пегову. Он сопроводил видео постом с пометкой «важно» и под заголовком «“Музыкальная” миссия в Африке набирает обороты». Канал «Сводки и аналитика» прямо написал, что на видео «заметили человека, который по манере поведения, жестикуляции, походке и общему виду очень похож на Пригожина».



Что говорят в «Вагнере»

Два связанных с «Вагнером» человека, с которыми удалось связаться RTVI, отвергли версию о том, что на видео может быть Евгений Пригожин.

«Как бы нам ни хотелось, чтобы это было правдой, но это не он. Почему я так думаю? Там есть кадры когда они идут, все кто знал Евгения Викторовича, знают его походку, это точно не он», — сказал RTVI бывший сотрудник «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге.

Второй источник — военнослужащий «Вагнера» в ЦАР — предположил два возможных объяснения.

«Это фейк, или просто черный юмор», — полагает он.

Как отреагировали в провоенных каналах

Вне зависимости от того, кто и когда на записи, обращаем внимание, что запрос на справедливость остается в России крайне высоким. Оттого и восторженная встреча многими ресурсами подобных новостей, а также надежды на чудотворное возвращение Пригожина.

…вообще говоря, если в России жить долго, то можно дождаться, когда Пригожину откроют памятник возле Министерства обороны. Но если б еще он сам себе его и открыл бы…

Это не Пригожин… оставьте память человека в покое.

Пожалуйста, не нужно мне скидывать личные сообщения, видео из африканского Чада, где какой-то лысый мужчина, и утверждать в том, что это Пригожин.

Давайте не будем тревожить память о Евгении Викторовиче, и не будем в каждом лысом мужчине искать Евгения Викторовича, хотя я тоже порой хочу верить в лучшее.

Судя по новым задержаниям в Минобороны, слухи о том, что Пригожин жив, небеспочвенны. В каком-то смысле точно жив.

«Пригожин жив»?

Версия того, что Евгений Пригожин «жив», популярна среди сторонников «Вагнера» в соцсетях. Они не в первый раз замечают на фото и видео мужчин, якобы похожих на основателя ЧВК.



В последнее время конспирологические дискуссии усилились на фоне смены руководства Минобороны, с которым конфликтовал Пригожин, а также череды арестов в военном ведомстве и Генштабе.

Слухи о том, что Пригожин «жив», также активно обсуждали в середине мая после того, как «Фонтанка» и канал «Оркестр Вагнера» опубликовали фото его могилы на Пороховском кладбище в Петербурге, которую залили бетоном. СМИ предположили, что это подготовка к появлению монумента на могиле к 1 июня, когда Пригожину исполнилось бы 63 года. Одновременно канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал фото мемориала Пригожину возле здания бывшего «Вагнер-центра», тоже в Петербурге.

В комментариях к постам подписчики стали делиться замеченными «признаками» того, что глава ЧВК якобы может быть жив. В частности, они указывали на отсутствие траурной черной ленты, которой обычно отмечают угол фотографии покойного.



Участники дискуссий отмечали, что, по их мнению, «нет доказательств смерти» Пригожина. Некоторые утверждали, что «правилом номер один» для руководителей «Вагнера» было не садиться в один самолет, чтобы в случае гибели одного второй мог взять командование на себя. Были и «истории очевидцев» со ссылкой знакомых, коллег и родственников, о том что кто-то якобы недавно видел Пригожина в Африке или где-то еще.

Конспирологическую версию периодически подогревают рассуждения известных лиц о возможной судьбе Пригожина. Так, командир отряда диверсионно-штурмовой разведгруппы (ДШРГ) «Русич» Алексей Мильчаков сказал в интервью 12 мая, что не верит в официальную версию гибели Пригожина, но у него нет версии, кто его «убил».

В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, ссылаясь на Следственный комитет, что внешнего воздействия на самолет Пригожина перед авиакатастрофой не было и что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. По словам Путина, экспертиза на алкоголь и наркотики не проводилась, при этом он отметил, что ранее в петербургском офисе компании Пригожина ФСБ нашла 5 кг кокаина. До сих пор это единственная информация от следствия, представленная публично.

В феврале создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук сказал в интервью RTVI, что не верит в смерть Пригожина.