В конце января в зоне военной операции на Украине погиб Руслан Юнусов — один из «двойников» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщило издание «Агентство»* со ссылкой на жену брата военного. Что известно о погибшем и других «двойниках» Пригожина — в материале RTVI.

В своем материале «Агентство»* ссылается на публикацию телеграм-канала «Досье шпиона», который, как указано в описании, якобы ведет сотрудник «одной из специальных служб». Речь идет о посте от 7 марта, в котором, как утверждается, приведен перечень ФИО военнослужащих, погибших в боях под селом Работино Запорожской области.

Минобороны России в своих сводках не указывает число погибших военнослужащих в рамках военной операции на Украине. Последняя публичная оценка совокупных российских военных потерь была озвучена министром обороны Сергеем Шойгу в сентябре 2022 года. Тогда глава Минобороны заявил, что с начала боевых действий в зоне конфликта погибли 5 937 военнослужащих.

В опубликованном списке под номером 195 упоминается Пригожин Евгений Викторович 1981 года рождения. Как отмечает «Агентство»*, он оказался единственным из всего перечня, у кого указано второе ФИО — Юнусов Руслан Фетихович.

В начале февраля о гибели Руслана Юнусова в зоне военной операции сообщила администрация Тереньгульского района Ульяновской области на странице во «ВКонтакте». Отпевание и прощальный митинг прошли 7 февраля в поселке Тереньга. В комментариях к этому посту отметилась пользовательница Яна Юнусова, которая назвала себя бывшей женой Руслана. По словам женщины, она и родственники военного узнали о его похоронах «только из этого поста и от администрации».

В сообществе жителей Старокулатского района Ульяновской области Юнусова называли «нашим земляком из Новой Терешки», однако позже этот пост был удален, пишет «Агентство»*.

Информацию о гибели Юнусова (Пригожина) подтвердила изданию жена его брата. По ее словам, он служил в псковской дивизии ВДВ, затем вступил в ряды добровольцев для участия в военной операции. Также собеседница подтвердила, что у Юнусова была вторая фамилия — Пригожин. Она рассказала, что мужчина сменил документы в 2018 году, став полным тезкой основателя ЧВК «Вагнер».

Что известно о Юнусове-Пригожине

О получении Юнусовым паспорта на имя Пригожина также писала «Фонтанка». Тогда суд в Петербурге арестовал Руслана Юнусова по обвинению в грабеже. На заседании по избрании меры пресечения он объяснил смену имени, фамилии и отчества «родом своей деятельности» во время работы охранником.

В прошлом, по данным «Фонтанки», Юнусов служил в СОБРе и уголовном розыске, участвовал в военных конфликтах. По состоянию на 2019 год был пенсионером МВД.

По версии обвинения, в июне 2018 года Юнусов вместе с Петром Пироном, у которого тот работал охранником, под видом сотрудников ФСБ ворвались в квартиру предпринимателя, занимающегося сделками с криптовалютой. Сообщники заставили мужчину отдать им 5 млн рублей наличными и перевести криптовалюту на 55 млн рублей.

В 2020 году Юнусова приговорили по этому делу к восьми годам колонии (Пирона — к 10 годам). Русская служба «Би-би-си» в августе 2023 года писала, что он отбывал наказание в колонии в Республике Коми. Находясь в исправительном учреждении, он пытался через суд вернуть прежние фамилию, имя и отчество, однако его иск к ЗАГСу был отклонен.

Другие «двойники» и поддельные паспорта

Русская служба «Би-би-си» называла Юнусова одним из трех известных «двойников» Евгения Пригожина. Как писало издание, в 2018 году паспорт полного тезки основателя ЧВК «Вагнер» получил гендиректор компании «Инжиниринг.ру» Дмитрий Алексеевич Алексеев, а в 2020-м — гендиректор «Электротехснаба» Леонид Николаевич Красавин.

Литовская разведка утверждала, что в феврале 2020 года из России в Вильнюс регулярными рейсами прилетали два «двойника» Пригожина, у которых при себе были паспорта на имя основателя ЧВК «Вагнер», сообщало издание Delfi. Визиты были совершены с разницей примерно в две недели. В отчете разведки говорилось, что оба «двойника» сфотографировались у нескольких административных зданий и культурных учреждений, после чего покинули страну.

О том, что Пригожин мог использовать «двойников», чтобы скрывать свои передвижения, в июле 2023 года сообщала газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Статья с таким утверждением была опубликована через две недели после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» и за полтора месяца до его гибели в результате крушения самолета в Тверской области.

Об использовании Пригожиным и его соратниками поддельных паспортов также писала газета The Wall Street Journal. По утверждению издания, к такой мере основатель «Вагнера» прибегал для маскировки планов полетов.

Федеральные СМИ после мятежа Пригожина демонстрировали кадры обыска в его доме. В числе прочего в телеэфире «России-1» были показаны несколько фальшивых паспортов основателя частной военной компании.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов