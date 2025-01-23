На кладбище Улыбышево во Владимире возникли очереди из катафалков, которые приехали на погребение в одно время, пишет «Зебра ТВ». Местные жители связывают непростую ситуацию с новыми правилами организации захоронений, которые владимирские власти приняли в декабре 2024 года.

Согласно регламенту, кладбище начинает работать с 9:00, а проститься с умершими необходимо успеть до 15:00. Ранее ритуальные службы начинали работу с 7:00 и успевали подготовить несколько могил к приезду похоронных процессий. Но после новогодних праздников территорию кладбища закрыли на въезд — ворота не открывают раньше 9:00, что задерживает начало работы ритуальщиков.

Как рассказывают очевидцы, которые застали очередь из катафалков, ритуальным службам пришлось в спешке копать могилы, а родственникам погибших «по два часа» ждать, чтобы похоронить умерших. Из-за этого у некоторых сорвались поминки, передает «Чеснок».

Владимирцы возмущены и тем, что места для захоронения выделяются в хаотичном порядке. «Теперь невозможно будет сориентироваться и найти усопшего в кварталах по дате смерти, как было ранее. Общие ряды 24 года заполняют междурядьем 25го, числа и даты тоже вразнобой (например, захоронение 15 числа, следом 19 , затем 11 число и тд)», — объясняет «Зебра ТВ».

Кроме того, оформить разрешение на захоронение владимирцы могут только в очном формате, пишет «Чеснок». Местные жители задаются вопросом, почему эту процедуру нельзя произвести через МФЦ или Госуслуги.

«Ведь на разработку доступных услуг для граждан выделяются приличные средства из федерального бюджета. Много людей из других городов удаленно заказывают изготовление и установку памятников, не приезжая. Как быть им?» — передает «Зебра ТВ» возмущения горожан.

Несмотря на это, в мэрии Владимира убеждены, что ничего экстраординарного в пробке на кладбище Улыбышево нет — подобные ситуации возникали еще до нововведений.

«Доступ на кладбище как для похоронных процессий, так и для посещения могил родственников открыт. Запрета на посещение нет. Регламентированы временные рамки посещения», — пояснила официальный представитель мэрии Юлия Жирякова.

Она добавила, что ворота, шлагбаумы и камеры видеонаблюдения на кладбище были установлены для организации порядка, недопущения стихийных свалок и актов вандализма.

В октябре 2024 года депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила о критической нехватке в России кладбищ и крематориев. Она отмечала, что в настоящий момент на 5 млн россиян приходится лишь один крематорий.

«В то время как в Японии, например, один [крематорий] на 79 тыс., в США — один на 159 тыс., в Великобритании — один на 242 тыс.», — говорила парламентарий.

Кроме того, жителям окраин часто приходиться ехать в федеральный центр, чтобы произвести кремацию, что увеличивает расходы на погребение. Депутат назвала причиной сложившейся ситуации запрет на участие в погребении кому-либо, кроме муниципальных организаций. Такое ограничение создает препятствие для организации частных крематориев и иных ритуальных объектов, указала замглавы думского комитета.